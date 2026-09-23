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Política

A nova pesquisa Quaest sobre a disputa Lula x Flávio, a penúltima antes do primeiro turno da eleição

Levantamento também vai testar rejeição, firmeza do voto, expectativa de vitória e reação dos eleitores ao reajuste do Bolsa Família e a outras propostas

Por Da Redação 23 set 2026, 07h15 | Atualizado em 23 set 2026, 08h09
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ruy Baron/BaronImagens/Divulgação)
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A nova pesquisa Quaest sobre a disputa Lula x Flávio, a penúltima antes do primeiro turno da eleição Priorizar nos meus resultados Google

A Quaest divulga na próxima segunda-feira, 28, uma nova pesquisa nacional sobre a disputa pela Presidência da República. A rodada, que será a penúltima do instituto antes do primeiro turno, chegará a seis dias da votação e vai atualizar os cenários envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro e os demais candidatos na reta final da campanha.

O questionário registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06520/2026 mostra que, além das tradicionais simulações de primeiro e segundo turnos, a pesquisa vai medir a firmeza das escolhas, o potencial de voto e a rejeição, a expectativa sobre quem vencerá a eleição e a avaliação do governo Lula. A Quaest também incluiu perguntas sobre medidas anunciadas recentemente pelo governo e sobre o tipo de informação que chegou aos eleitores a respeito dos principais candidatos.

O que mostrou a última pesquisa Quaest?

Na pesquisa Quaest divulgada em 21 de setembro, Lula e Flávio Bolsonaro apareceram em empate técnico tanto no primeiro quanto no segundo turno pela primeira vez na série recente do instituto. No primeiro turno, Lula tinha 37% das intenções de voto e Flávio, 33%, diferença de 4 pontos percentuais, exatamente o limite da margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Em uma eventual disputa de segundo turno, Flávio aparecia numericamente à frente, com 42%, contra 41% de Lula. Augusto Cury tinha 6% no primeiro turno, Ronaldo Caiado, 4%, e Renan Santos, 3%. A rejeição também estava equilibrada: 56% diziam que não votariam em Flávio de jeito nenhum, ante 55% no caso de Lula.

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Como estará a disputa no primeiro turno?

A Quaest testará um cenário com treze candidatos à Presidência. Estão na lista Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Leonardo Avalanche, Rui Costa Pimenta, Samara e Veterinário Wilson Grassi.

Além do cenário estimulado, o instituto perguntará espontaneamente se o eleitor já escolheu em quem pretende votar e, em caso positivo, qual é o candidato. Quem indicar um nome no cenário estimulado também será questionado se a decisão é definitiva ou se ainda pode mudar caso algo aconteça até a eleição.

Como estará Lula x Flávio no segundo turno?

A pesquisa voltará a medir cinco possíveis confrontos de segundo turno, todos envolvendo Lula. O presidente será testado contra Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Zema.

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O cenário entre Lula e Flávio é um dos principais indicadores da reta final porque as últimas rodadas da Quaest vinham mostrando uma disputa apertada entre os dois. A nova pesquisa permitirá verificar como esse confronto se comporta a menos de uma semana do primeiro turno.

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Quanto do eleitorado ainda pode mudar de voto?

A Quaest vai perguntar diretamente aos eleitores que escolherem um candidato — ou indicarem voto branco ou nulo — se a intenção é definitiva ou se ainda pode mudar até a eleição. O recorte ajudará a dimensionar quanto do atual cenário está consolidado quando faltarem apenas seis dias para a votação.

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O levantamento também repetirá a medição de potencial e rejeição de todos os treze candidatos. Para cada nome, o entrevistado deverá dizer se não o conhece, se conhece e poderia votar nele ou se não votaria de jeito nenhum.

Quem o eleitor acredita que vai ganhar?

A expectativa de vitória também estará novamente no questionário. Independentemente de sua intenção de voto, o entrevistado deverá indicar quem acredita que vencerá a eleição presidencial.

O dado permite comparar a percepção sobre o desfecho da disputa com a própria intenção de voto. A Quaest apresenta aos entrevistados os mesmos treze candidatos testados no primeiro turno.

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O reajuste do Bolsa Família chegou ao eleitor?

Um dos principais blocos novos desta rodada trata de medidas anunciadas pelo governo Lula. A Quaest perguntará se o eleitor já sabia do reajuste de 15% no Bolsa Família, que eleva o valor mínimo de 600 para 691 reais, e se aprova ou desaprova a iniciativa.

O instituto fará a mesma pergunta sobre outras duas propostas: a oferta gratuita de canetas de emagrecimento para pessoas com obesidade em acompanhamento médico e medidas de restrição às apostas on-line, especialmente cassinos digitais e o chamado jogo do tigrinho. A pesquisa distinguirá quem já conhecia as propostas de quem está tomando conhecimento delas durante a entrevista.

Que tipo de informação chegou ao eleitor sobre Lula e Flávio?

Outra novidade é uma pergunta sobre a exposição dos candidatos na reta final. A Quaest vai medir se os entrevistados receberam ou viram informações sobre Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Zema e, entre quem teve contato com esse conteúdo, se as informações eram predominantemente positivas ou negativas.

O recorte poderá mostrar não apenas quais candidatos estão chegando com maior frequência ao eleitor, mas também o tom percebido dessas informações nos últimos dias da campanha.

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O eleitor conhece as propostas do candidato?

A Quaest também vai perguntar aos eleitores o quanto eles se consideram informados sobre o plano de governo ou as propostas do candidato escolhido para os próximos quatro anos. As respostas vão de “nada informado” a “muito bem informado”.

Quem declarar algum grau de conhecimento também será questionado sobre onde obteve essas informações. Entre as possibilidades estão televisão, rádio ou jornal, redes sociais, amigos e familiares, horário eleitoral e outras fontes.

Como estará a avaliação do governo Lula?

A pesquisa atualizará ainda a aprovação do trabalho de Lula e a avaliação da administração federal. Os entrevistados responderão se aprovam ou desaprovam o presidente e se consideram o governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

A Quaest também perguntará espontaneamente qual é hoje a maior preocupação do eleitor em relação ao Brasil, dado que poderá ser cruzado com as escolhas presidenciais nesta reta final.

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O que mais preocupa o eleitor na disputa entre Lula e o bolsonarismo?

O questionário volta a medir qual cenário provoca mais medo no eleitor: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula. Também são admitidas espontaneamente as respostas de medo dos dois ou de nenhum deles.

O levantamento ainda classificará os entrevistados entre lulistas, pessoas mais próximas das ideias da esquerda, independentes, pessoas mais próximas das ideias da direita e bolsonaristas.

A interferência estrangeira preocupa o brasileiro?

A nova rodada traz ainda perguntas sobre a possibilidade de países estrangeiros interferirem nas eleições brasileiras de 2026. Os entrevistados responderão se acreditam ou não que outros países podem interferir no pleito.

Em outro bloco, a Quaest perguntará o grau de medo de que, dependendo do resultado eleitoral, o governo dos Estados Unidos ou o governo da China passe a “mandar no Brasil”. As alternativas são muito medo, algum medo ou nenhum medo.

O eleitor sabe quantos votos terá para o Senado?

O levantamento também vai testar o conhecimento do eleitor sobre a própria votação. A Quaest perguntará quantos votos para senador cada pessoa terá de dar neste ano e quais dos cinco cargos em disputa — presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual — recebem maior atenção do entrevistado.

A pesquisa também mede o grau de interesse nas eleições e se o entrevistado costuma comparecer às eleições presidenciais ou já deixou de votar em outras ocasiões.

Qual a metodologia da pesquisa?

A nova pesquisa Quaest será realizada com 2.004 eleitores entre os dias 24 e 27 de setembro, por meio de entrevistas presenciais e domiciliares. O desenho amostral combina sorteio probabilístico de municípios e setores censitários do IBGE com seleção dos entrevistados por cotas. A margem de erro máxima prevista é de cerca de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-06520/2026 e será divulgado na segunda-feira, 28.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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