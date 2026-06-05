Lideranças do Centrão avaliam que, ainda que não tenha sido determinante para o governo Trump sugerir novo tarifaço aos produtos brasileiros, Flávio Bolsonaro encomendou mais uma dor de cabeça para sua campanha ao Palácio do Planalto.

Pontuam que o pré-candidato do PL à presidência da República até tinha saldo positivo ao ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, o que era visto com ceticismo e desdém pelo campo progressista.

Destacam, porém, que dias após o encontro, as medidas do governo norte-americano – a classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas e a proposta de um novo tarifaço – acabam sendo facilmente associadas ao primogênito de Jair Bolsonaro.

A leitura do bloco de partidos do centro é que os episódios recentes só impactarão muito o desempenho de Flávio caso os efeitos das medidas realmente coloquem o Brasil em apuros. Caso contrário, isso não abalará a performance do senador do PL.

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Ponderamque o que pode pesar para uma nova queda do filho de Bolsonaro em futuros levantamentos é a relação dele com Daniel Vorcaro, do Banco Master, algo que ele ainda não conseguiu explicar direito.