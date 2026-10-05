A pedra no sapato de Lula para viabilizar estratégia de virada sobre Flávio Bolsonaro

Ainda que já tenha definido um dos caminhos para tentar reverter o cenário imposto pelo primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma missão complicada para garantir que mais eleitores compareçam às urnas na segunda etapa da corrida presidencial.

Logo após o desfecho da apuração, petista afirmou ontem que uma das estratégias é diminuir a abstenção e atrair esses votos para a sua candidatura.

Um dos obstáculos para viabilizar isso é o fato de apenas sete estados – talvez seis, caso uma reviravolta na disputa do Rio de Janeiro defina a vitória de Douglas Ruas em primeiro turno – terem segundo turno em suas disputas locais.

Basicamente, é uma preocupação com as regiões onde as disputas estaduais já foram definidas.

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Há o temor de que muitos eleitores deixem de ir às urnas no segundo turno para dar um único voto.