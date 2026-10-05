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Política

A pedra no sapato de Lula para viabilizar estratégia de virada sobre Flávio Bolsonaro

Após desfecho do primeiro turno, petista afirmou que uma das estratégias é diminuir a abstenção e atrair esses votos para a sua candidatura

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 13h01 | Atualizado em 6 out 2026, 09h41
Homem branco de cabelos grisalhos e barba, vestindo terno escuro e gravata listrada verde, azul e amarela, discursa em um púlpito de madeira com microfones. Ele apoia as mãos sobre papéis e olha para a frente. Ao fundo, um homem de uniforme escuro e luvas brancas está em pé. O cenário é um auditório com iluminação azulada
Lula (Angelina Katsanis/Getty Images)
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A pedra no sapato de Lula para viabilizar estratégia de virada sobre Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

Ainda que já tenha definido um dos caminhos para tentar reverter o cenário imposto pelo primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma missão complicada para garantir que mais eleitores compareçam às urnas na segunda etapa da corrida presidencial.

Logo após o desfecho da apuração, petista afirmou ontem que uma das estratégias é diminuir a abstenção e atrair esses votos para a sua candidatura.

Um dos obstáculos para viabilizar isso é o fato de apenas sete estados – talvez seis, caso uma reviravolta na disputa do Rio de Janeiro defina a vitória de Douglas Ruas em primeiro turno – terem segundo turno em suas disputas locais.

Basicamente, é uma preocupação com as regiões onde as disputas estaduais já foram definidas.

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Há o temor de que muitos eleitores deixem de ir às urnas no segundo turno para dar um único voto.

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