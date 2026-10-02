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Política

A pedido de Paes, ministro do TSE tenta acelerar julgamento sobre candidatura de Garotinho

Floriano de Azevedo Marques determinou que Tribunal Eleitoral fluminense encaminhe processo imediatamente à Corte

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 12h39 | Atualizado em 2 out 2026, 13h02
Anthony Garotinho, homem de cabelos grisalhos e terno cinza, discursa em um púlpito transparente com microfones, gesticulando com a mão direita. Ao fundo, um painel escuro com letras brancas ES e 026 e pontos de luz azuis
Garotinho: ele recorre de decisão que indeferiu seu registro de candidatura (Divulgação/BAND)
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A pedido de Paes, ministro do TSE tenta acelerar julgamento sobre candidatura de Garotinho Priorize VEJA no Google

O ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tenta acelerar o julgamento sobre a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) ao governo do Rio. Ele determinou que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) encaminhe o processo com urgência ao TSE. A decisão atendeu a um pedido da coligação Juntos Para Mudar Coragem Para Reconstruir, de Eduardo Paes (PSD), que pode ser beneficiado com a eventual anulação dos votos destinados ao adversário.

Em seu despacho, o ministro destacou a “relevância” do caso e mandou notificar os magistrados do TRE para que, “uma vez estando prontos para tal providência”, encaminhem imediatamente a ação à Corte, que dará a palavra final sobre o imbróglio.

Terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, o ex-governador, que agora tenta voltar ao Palácio Guanabara, é peça-chave no xadrez eleitoral. Se os votos dele forem anulados, aumentam as chances de vitória de Paes no primeiro turno. O ex-prefeito carioca sonha em liquidar a eleição no dia 4 de outubro para não correr o risco de enfrentar o deputado Douglas Ruas (PL), candidato do bolsonarismo, em uma nova rodada que tende a ser ainda mais polarizada e nacionalizada. Ruas tem crescido rapidamente nas pesquisas na medida em que se torna mais conhecido do eleitorado fluminense, a reboque do senador Flávio Bolsonaro (PL).

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O TRE negou o registro de Garotinho por considerá-lo inelegível em decorrência de uma condenação por improbidade administrativa relacionada ao período em que foi secretário de Governo na gestão da mulher, Rosinha Matheus, que governou o Rio de Janeiro entre 2003 e 2006. O ex-governador entrou com recurso no próprio Tribunal Regional Eleitoral, que também foi rejeitado. Na quarta-feira, 30, a equipe jurídica levou o caso ao TSE.

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Ao acionar o Tribunal Superior Eleitoral, a campanha de Paes tenta imprimir celeridade ao caso na reta final do primeiro turno. A campanha se antecipou aos recursos do ex-governador e decidiu cobrar diretamente o julgamento do caso no mérito.

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