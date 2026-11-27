Alvo constante de ofensiva de partidos e lideranças, o Ministério da Saúde e seu pomposo orçamento ainda não figuram entre as pastas mais cortejadas para o governo Lula 4.

O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria feito a blindagem e sinalizado aos interlocutores com quem negociou até agora que o órgão permanecerá nas mãos do PT.

Há quem diga que o ministro Alexandre Padilha reúne chances de ser mantido na posição. Ao Radar, ele disse que não recebeu nenhum tipo de sinalização do chefe, nem de saída, nem de permanência.

Como sempre, líderes do Centrão garantem que, a qualquer sinal de que pode haver mudanças, estarão na fila para levar um dos maiores cofres da Esplanada.

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Os desafios do governo Lula 4