A outra vantagem de Lula e Bolsonaro nas pesquisas

Apesar dos esforços dos políticos envolvidos na tentativa de construção de uma candidatura de terceira via, novas pesquisas reforçam o favoritismo do ex-presidente Lula (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida ao Palácio do Planalto. Divulgado na quarta-feira 16, o levantamento da Quaest mostra o petista em primeiro lugar, com 44% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo ex-capitão, com 26%. No segundo pelotão, bem atrás, aparecem empatados o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), ambos com 7%.

Esses números não são os únicos a ilustrar a vantagem dos líderes. Lula e Bolsonaro também estão à frente naquilo que é chamado de voto consolidado. Segundo a Quaest, 73% dos que declaram voto no ex-presidente dizem que a escolha é definitiva. No caso do atual mandatário e candidato à reeleição, o percentual é de 70%. Moro e Ciro, que hoje puxam o bloco dos nomes que tentam romper a polarização, gozam de um grau de fidelidade bem menor. Só 32% dos que declaram voto no ex-juiz afirmam que a opção é definitiva. A fatia de Ciro é de 30%.

Neste início de ano, Bolsonaro registra crescimento nas sondagens, impulsionado, entre outras coisas, pelo pagamento do Auxílio Brasil. A Quaest costuma perguntar aos entrevistados quem eles gostariam que vencesse a eleição. Neste mês, 44% responderam Lula, 26% Bolsonaro e 25% nem um nem outro. Foi a primeira vez que Bolsonaro ficou à frente da turma do “nem-nem”, que em julho de 2021 atingiu 31%. “A expectativa de que haverá uma terceira via fora da polarização Lula e Bolsonaro está cada vez menor”, diz o cientista político Felipe Nunes, diretor da Quaest.