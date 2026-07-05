A outra boa notícia para Tarcísio de Freitas na pesquisa Datafolha

O governado Tarcísio de Feitas pode comemorar mais uma boa notícia na corrida pela reeleição para o Governo de SP: segundo a nova pesquisa Datafolha, o político do republicanos faz uma gestão ótima ou boa para 45% dos eleitores, contra 32% que consideram seu governos como regular e 20% como ruim ou péssimo. O cenário é de estabilidade em relação ao levantamento anterior, quando 44% julgava sua gestão como ótima ou boa.

Em relação à aprovação de seu mandato, 63% dos paulistas se dizem satisfeitos com o trabalho do político no cargo, contra 32% que o desaprovam. Apesar disso, 46% dos ouvidos consideram que o governador fez menos do que se esperava dele no cargo. Dos demais, 35% consideram que o político fez o que era previsto, enquanto 13% julgam que ele fez mais do que era esperado.

Comparação com antecessores

A avaliação é melhor do que a registrada pela maioria de seus antecessores: no mesmo período do mandato, por exemplo, Mário Covas (PSDB) tinha 31% de aprovação, Geraldo Alckmin chegou aos 39%, enquanto João Doria ficou em 23%. Entre os que superaram o número estão Orestes Quércia (PMDB) e José Serra (PSDB), com avaliação positiva de 55%.

Candidato do Republicanos, Tarcísio terá sua candidatura à reeleição confirmada no final do mês. Seu principal adversário é Fernando Haddad, que tenta a eleição pelo PT. O atual governador, no entanto, tem vantagem sobre o concorrente: ele lidera a corrida com 46% das intenções de voto, contra 30% registrados elo ex-ministro da Fazenda.