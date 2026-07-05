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Política

A outra boa notícia para Tarcísio de Freitas na pesquisa Datafolha

Levantamento aponta vantagem do governador de SP na corrida pela reeleição

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 16h32 | Atualizado em 5 jul 2026, 16h37
Homem de meia-idade, cabelos castanhos, vestindo camisa social azul clara, fala ao microfone com expressão séria. Ao fundo, um banner azul escuro com texto branco ilegível e logotipos do governo de São Paulo
Entrega de Unidades Habitacionais do Conjunto "Novo Brasil" no Jardim Itajaí. (Paulo Guereta/Governo do Estado SP/Divulgação)
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O governado Tarcísio de Feitas pode comemorar mais uma boa notícia na corrida pela reeleição para o Governo de SP: segundo a nova pesquisa Datafolha, o político do republicanos faz uma gestão ótima ou boa para 45% dos eleitores, contra 32% que consideram seu governos como regular e 20% como ruim ou péssimo. O cenário é de estabilidade em relação ao levantamento anterior, quando 44% julgava sua gestão como ótima ou boa.

Em relação à aprovação de seu mandato, 63% dos paulistas se dizem satisfeitos com o trabalho do político no cargo, contra 32% que o desaprovam. Apesar disso, 46% dos ouvidos consideram que o governador fez menos do que se esperava dele no cargo. Dos demais, 35% consideram que o político fez o que era previsto, enquanto 13% julgam que ele fez mais do que era esperado. 

Comparação com antecessores

A avaliação é melhor do que a registrada pela maioria de seus antecessores: no mesmo período do mandato, por exemplo, Mário Covas (PSDB) tinha 31% de aprovação, Geraldo Alckmin chegou aos 39%, enquanto João Doria ficou em 23%. Entre os que superaram o número estão Orestes Quércia (PMDB) e José Serra (PSDB), com avaliação positiva de 55%.

Candidato do Republicanos, Tarcísio terá sua candidatura à reeleição confirmada no final do mês. Seu principal adversário é Fernando Haddad, que tenta a eleição pelo PT. O atual governador, no entanto, tem vantagem sobre o concorrente: ele lidera a corrida com 46% das intenções de voto, contra 30% registrados elo ex-ministro da Fazenda.

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Eleições: São Paulo
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Tarcísio Gomes de Freitas
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