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O governo Lula busca unificar a bancada do PT na votação do pacote fiscal na Câmara. Apesar de acordos para manter o texto do Senado, a equipe econômica enfrenta críticas de setores da esquerda e ceticismo do mercado sobre a eficácia do ajuste. Entenda os bastidores da disputa política.

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O governo Lula chega à votação do pacote fiscal na Câmara, prevista para esta segunda-feira, 23, com um acordo para preservar o texto aprovado pelo Senado e uma orientação para unificar os votos do PT. A tentativa de pacificação, porém, não eliminou as críticas de setores da esquerda às medidas, segundo o repórter Nicholas Shores (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Dentro do PT houve uma ordem de cima para baixo”, avaliou Shores no Ponto de Vista, apresentado por Isabella Alonso Panho. Na leitura do jornalista, a determinação é que os petistas sigam a diretriz favorável ao ajuste, considerado pelo governo importante para o início do quarto mandato de Lula.

Como o governo tentou acomodar as críticas de Lindbergh?

Lindbergh Farias (PT-RJ) foi a principal voz das críticas ao pacote dentro do partido. O deputado apresentou as medidas como uma ameaça aos programas sociais e à política de reajuste do salário mínimo acima da inflação. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, rebateu esses argumentos sem citar nominalmente o parlamentar.

Os desafios do governo Lula 4

Depois do embate, os dois apareceram juntos em uma foto, com aperto de mãos e abraço, sinalizando que a divergência estava pacificada. Para o repórter, o gesto ajudou a acomodar a disputa política, mas não significa que as objeções ao conteúdo do projeto desapareceram.

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A orientação do PT garante o fim da resistência?

Shores afirmou que a bancada recebeu uma determinação para apoiar o texto, apresentado internamente como uma proposta com o aval de Lula e ligada à capacidade de ação de seu próximo governo. O jornalista ponderou, contudo, que parlamentares ainda podem usar a tribuna para registrar ressalvas, mesmo que votem a favor.

As críticas também persistem fora do PT. O repórter citou o deputado federal eleito Jones Manoel entre as vozes situadas mais à esquerda do governo e descreveu a articulação de uma pequena bancada para atuar nesse espaço a partir do próximo ano.

Por que a Câmara quer manter o texto do Senado?

Segundo Shores, a articulação para aprovar o pacote envolve Hugo Motta, Davi Alcolumbre e integrantes do governo desde a tramitação no Senado. O relator na Câmara, Mauro Benevides Filho, anunciou que manteria o texto recebido dos senadores, permitindo que a proposta siga diretamente à sanção presidencial caso seja aprovada sem alterações.

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As medidas incluem um corte linear de 10% em benefícios tributários, restrições à compensação de créditos entre tributos diferentes e limitações ao crescimento de determinadas despesas em anos de contingenciamento. Segundo as estimativas apresentadas no programa, o pacote pode abrir uma folga de até 50 bilhões de reais no Orçamento de 2027.

O pacote é suficiente para tranquilizar o mercado?

Na avaliação relatada por Shores, investidores, economistas e representantes de setores empresariais consideram as medidas insuficientes. O repórter destacou que a proposta se concentra mais no aumento da arrecadação do que na contenção dos gastos e relacionou a desconfiança à alta do dólar, à queda da Bolsa desde a reeleição e à maior procura por proteção contra o risco da dívida brasileira.

Assim, o governo enfrenta cobranças em duas direções: de parte da esquerda, que critica o ajuste, e de agentes econômicos que esperam medidas mais amplas. A orientação pela unidade do PT busca assegurar os votos para o pacote, sem encerrar essa disputa sobre os rumos das contas públicas.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.