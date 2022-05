A opinião de Ciro Gomes sobre a legalização do aborto

No último sábado, 30, o PDT realizou o ato de lançamento do Movimento Cristãos Trabalhistas. Em discurso no evento, o pré-candidato Ciro Gomes não relutou em falar sobre a legalização do aborto, questão que tem sido motivo de recorrentes polêmicas entre os presidenciáveis.

O petista relembrou o comentário feito por seu adversário petista no começo de abril. Na ocasião, Lula afirmou que o aborto é uma questão de saúde pública e deve ser um direito garantido a todas as mulheres. Mas, depois de uma enxurrada de críticas, voltou a público para dizer que é pessoalmente contra a prática. Ciro rebateu: “Como assim, cara pálida? Que leviandade, que pressa, que contradição. Não foi ele que mandou no Brasil por 14 anos, ele próprio 8 anos presidente, não mexeu uma palha no assunto?”.



O pré-candidato assumiu ainda que a discussão sobre aborto é uma das mais complexas e difíceis de solucionar. “Eu não o condeno por isso, porque não é tarefa do presidente. Isso é um trauma que qualquer sociedade humana não sabe como resolver. Não sabe pura e simplesmente”, completou o pedetista.

Durante o evento, Carlos Lupi, o presidente nacional da legenda, disse que a extrema direita “cooptou” segmentos da sociedade e tenta se apropriar do cristianismo. “Querem impor a ideia de que todo cristão, sobretudo os evangélicos, é conservador e de direita, mas isso não é verdade”, disse Lupi.