A opinião da população sobre redução da maioridade penal e outras pautas de segurança, segundo pesquisa Real Time Big Data

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Nova pesquisa Real Time Big Data revela forte apoio popular a medidas penais. 90% dos eleitores aprovam a redução da maioridade penal para 16 anos, e 82% querem novos presídios federais. Há divisão maior sobre classificar facções como narcoterroristas, com apoio de 66% no geral, mas com eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro divergindo. Leia e entenda as nuances.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos tem apoio de 90% dos eleitores, segundo a nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 20. Outros 7% são contra a medida e 3% não têm opinião formada. É um dos maiores percentuais de aprovação entre as propostas testadas pelo levantamento nesta reta final do segundo turno.

O apoio aparece em níveis elevados tanto entre os eleitores de Flávio Bolsonaro quanto entre os de Lula. Entre quem declara voto em Flávio, 95% são favoráveis à redução da maioridade penal e 3% são contra. Entre os eleitores de Lula, 84% apoiam a medida, enquanto 12% se dizem contrários. Entre brancos, nulos e indecisos, 93% são favoráveis e 4% contrários.

Quem apoia mais a redução da maioridade penal?

O maior percentual aparece entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, com 95% de apoio. Entre os eleitores de Lula, a aprovação também é majoritária, chegando a 84%. No grupo formado por brancos, nulos e indecisos, 93% defendem a redução da idade penal de 18 para 16 anos.

A parcela sem opinião formada é pequena em todos os segmentos: 2% entre os eleitores de Flávio, 4% entre os de Lula e 3% entre brancos, nulos e indecisos. A pesquisa mede a posição dos entrevistados sobre a proposta, mas não estabelece relação entre esse tema e a decisão de voto.

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O que pensam os eleitores sobre classificar facções como narcoterroristas?

A proposta de classificar facções criminosas como organizações narcoterroristas também recebe apoio majoritário no conjunto do eleitorado. Segundo a Real Time Big Data, 66% são favoráveis, 31% são contra e 3% não têm opinião formada.

Nesse tema, porém, a diferença entre os eleitorados de Lula e Flávio é mais acentuada. Entre os eleitores de Flávio, 88% apoiam a classificação e apenas 7% são contra. Entre os de Lula, 43% são favoráveis e 56% se posicionam contra.

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Entre brancos, nulos e indecisos, o resultado fica mais próximo da média geral: 66% apoiam a medida, 32% são contra e 2% não têm opinião formada.

E qual é o apoio à criação de novos presídios federais?

A criação de cinco novos presídios federais de segurança máxima para líderes de facções criminosas tem apoio de 82% dos entrevistados. Outros 14% são contra e 4% não têm opinião formada.

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A proposta também recebe apoio majoritário nos diferentes grupos eleitorais. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 90% são favoráveis e 6% contrários. Entre os de Lula, 73% apoiam a criação dos novos presídios e 23% são contra. Já entre brancos, nulos e indecisos, 85% se dizem favoráveis e 10% contrários.

Onde há mais consenso e onde aparece maior divisão?

Entre os três temas, a redução da maioridade penal é o que apresenta o maior apoio geral, com 90%, e também o que reúne percentuais elevados nos diferentes grupos eleitorais. A criação de novos presídios federais aparece em seguida, com 82% de aprovação e maioria favorável entre eleitores de ambos os candidatos.

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A maior divisão ocorre na proposta de classificar facções como organizações narcoterroristas. Embora 66% do eleitorado seja favorável no total, o apoio chega a 88% entre eleitores de Flávio, enquanto entre os de Lula a maioria, de 56%, se posiciona contra a medida.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 15 e 19 de outubro. As entrevistas foram realizadas por telefone, com entrevistadores humanos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02952/2026.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.