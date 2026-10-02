A operação do time de Lula para evitar ampla adesão à campanha de Flávio no segundo turno

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já entraram em campo para evitar que todos os presidenciáveis derrotados em primeiro turno apoiem formalmente Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno.

A ideia ;e garantir que alguns dos nomes fiquem pelo menos neutros na segunda etapa da corrida eleitoral.

Candidato do Avante, Augusto Cury é o principal alvo dessa ofensiva, que tem contado com a participação do ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, e até do ex-ministro Rui Costa, candidato a uma cadeira do Senado pela Bahia.

Há a avaliação de que não há muito campo para atuar em relação a Ronaldo Caiado e Romeu Zema, que devem fechar com o filho de Jair Bolsonaro.

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Em relação a Renan Santos, do Missão, também não há a expectativa de nenhuma ofensiva, já que a aposta é que ele fique neutro porque tem batido tanto em Lula quanto em Flávio ao longo da campanha.