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Política

A onda de ataques ao Nordeste que tomou conta das redes após a eleição

Levantamento exclusivo para VEJA mostra que críticas ao voto da região deram lugar também a mensagens de teor ofensivo

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 17h52
Close-up de dois homens, um à esquerda com chapéu de palha e barba grisalha, olhando para a direita, e outro à direita sorrindo, olhando para cima e para a esquerda
Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro (./AFP)
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A onda de ataques ao Nordeste que tomou conta das redes após a eleição Priorize VEJA no Google

O resultado do primeiro turno das eleições presidenciais desencadeou uma onda de manifestações contra o Nordeste nas redes sociais. Levantamento exclusivo da Ativaweb DataLab para VEJA mostra que, nas 72 horas seguintes à votação, foram registradas 32,8 milhões de menções, links e compartilhamentos relacionados ao comportamento eleitoral da região. Desse total, 82,2%, ou 27.025.889 manifestações, tinham tom crítico ao voto nordestino.

“Quando o Brasil passa a apontar o dedo para uma de suas regiões, a disputa eleitoral já ultrapassou a política e chegou à dignidade”, afirma Alek Maracajá, CEO da Ativaweb DataLab.

A reação ultrapassou a divergência sobre a escolha dos candidatos e passou a atingir os nordestinos como grupo. A análise identificou mensagens que associavam a região à pobreza, à dependência de benefícios e à suposta inferioridade intelectual. Também foram registradas comparações com animais e doenças e manifestações defendendo a separação do Nordeste do restante do país.

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O monitoramento considerou dados públicos de Facebook, Instagram, TikTok, X, Kwai e comentários do YouTube. As manifestações partiram de usuários de diferentes partes do país, com presença relevante de perfis do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

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Outro aspecto identificado pelo levantamento foi a reprodução desse discurso por parte de alguns nordestinos. Publicações de pessoas que demonstravam vergonha da própria origem ou pediam desculpas por serem nordestinas também apareceram entre as manifestações analisadas.

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O volume alcançou uma média de 456 mil menções por hora, ou mais de 7.600 por minuto, ao longo dos três dias. Os números contabilizam menções, links e compartilhamentos monitorados e não correspondem necessariamente à quantidade de publicações originais ou de usuários individuais.

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