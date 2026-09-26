A omissão do governo Lula ao tentar faturar com a proibição das bets

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na sexta-feira 25 a proibição da bets em todo o Brasil. O veto veio em uma Medida Provisória que terá de ser analisada pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade. Com o anúncio, feito a nove dias do primeiro turno, Lula tenta colher dividendos eleitorais na acirrada disputa contra Flávio Bolsonaro.

A exploração do tema nas redes sociais oficiais de Lula evidenciam a tentativa de lucrar politicamente com a proibição – mas também indicam omissões e contradições do petista. Em uma arte postada no Instagram, a campanha do petista escreve: “Temer criou. Bolsonaro espalhou. E Lula vai acabar com as bets”. O ponto que a arte deixou de fora é a regulamentação das apostas online, que se deu em 2023, durante o governo Lula. Na época, o Executivo atuou para colocar regras e tributação nas bets, uma medida que ajudou na arrecadação. Três anos depois, o presidente passou a defender a proibição total da prática.

Reta final da campanha

Reportagem de VEJA desta semana mostra como Lula tem intensificado anúncios de medidas eleitoreiras na reta final da campanha, enquanto vê seu principal adversário, Flávio Bolsonaro, empatar com ele nas pesquisas. Entre esses temas está justamente a proibição das bets, além da defesa do fim da escala 6×1 e o recente aumento do Bolsa Família.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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