A ofensiva rock’n’roll de Renan Santos para ampliar apoio do eleitorado

Pré-candidato à presidência do Missão à presidência da República, Renan Santos tem uma agenda um tanto peculiar nesta sexta-feira em meio ao calendário apertado de sua pré-campanha ao comando do Palácio do Planalto.

Ele fará um show com Limão Rosa, sua banda autoral, em Pinheiros, em São Paulo.

Trata-se do show de lançamento do primeiro disco do grupo, o Chão Pintado de Rubi.

Considerado um azarão por muitos adversários, Renan vem registrando desempenho parecido ao dos ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado nas pesquisas de intenção de voto.

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Aliados apostam que ele conseguirá superar os rivais assim que a campanha eleitoral começar, alcançando a posição de única terceira via viável em relação a Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, que aparecem bem à frente dos demais pré-candidatos à presidência da República.