A ofensiva do PT contra vídeo de Bolsonaro ligando Lula a detentos

O PT ingressou com duas ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na terça-feira, 11, e na quarta, 12, para proibir a campanha de Jair Bolsonaro de veicular um vídeo ligando votos de detentos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No material, um locutor diz que Lula foi o mais votado em alguns presídios brasileiros, como em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

Nos pedidos, a defesa da coligação petista alega que o caso catarinense diz respeito a um universo de apenas dezenove eleitores. Desses, onze optaram por Lula. Bolsonaro (sete) e Simone Tebet (1) também foram lembrados. “Faz-se necessário evidenciar que os votos realizados em penitenciárias representam um recorte tão pequeno, mesmo que considerado todo o universo penitenciário, que dizer que criminosos votam em Lula se prova estatisticamente incorreto e gravemente descontextualizado”, disseram os advogados.

Não foram em todos os presídios que Lula teve maioria. No da Papuda, no Distrito Federal, o atual presidente ganhou de 59 a 49.

Além de pedir a suspensão da veiculação das propagandas, o PT quer também obter um direito de resposta. Os dois casos ainda não foram julgados.