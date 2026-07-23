A ofensiva de Renan Santos sobre segmento em que Flávio e Caiado nadam de braçada

Primeiro candidato à presidência da República confirmado em convenção partidária, Renan Santos, do Missão, fez uma ofensiva nos últimos dias sobre um segmento em que Flávio Bolsonaro, do PL, e Ronaldo Caiado, do PSD, têm maior influência.

O postulante do Missão ao comando do Palácio do Planalto viajou por estados do centro-oeste, onde se reuniu com lideranças do agronegócio, entre elas, o ex-ministro Blairo Maggi.

O movimento ocorre diante da expectativa de a pré-candidatura de Flávio perder ainda mais força em função da série de crises que vem afetando a campanha do filho de Jair Bolsonaro.

Além disso, a estratégia tem como objetivo tentar evitar um eventual descolamento de Caiado em relação aos outros nomes do segundo pelotão da corrida presidencial, que conta com o próprio Renan e o pré-candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema.

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