A ofensiva de Lula pelo sul do país para emplacar aliados

A menos de um mês antes do primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nos próximos dias na região sul, onde a maioria do eleitorado é alinhada a Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República e principal adversário do petista nas urnas.

Em três dias, ele deve passar pelas capitais de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A estratégia de se fazer presente até mesmo onde não performa bem é se diferenciar do adversário, que, na leitura dos petistas, já jogou a toalha sobre uma campanha mais ostensiva no Nordeste.

Mais do que fortalecer a própria candidatura, Lula decidiu ir para ajudar campanhas de aliados que reúnem chances na região. Caso de Gleisi Hoffmann, no Paraná, e de Juliana Brizola e de Manuela d’Ávila, no Rio Grande do Sul.