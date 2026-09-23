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Política

A ofensiva de Damares sobre ministro de Lula para saber impactos da greve dos Correios

Senadora cobra medidas da estatal e critica aparelhamento político da empresa

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 12h43
Damares Alves fala em reunião da CPMI do INSS
Damares Alves  (Carlos Moura/Agência Senado)
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A ofensiva de Damares sobre ministro de Lula para saber impactos da greve dos Correios Priorizar nos meus resultados Google

A senadora Damares Alves encaminhou um ofício ao ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, para cobrar a garantia da continuidade dos serviços durante a greve nacional dos Correios.

No documento, a parlamentar destaca que os Correios registraram um prejuízo líquido de 5,55 bilhões de reais apenas no primeiro semestre de 2026 e que a empresa passa por um processo de reestruturação.

Opositora do governo Lula, ela pontua que a atual gestão federal assumiu a empresa após anos de superávit na administração anterior, o que intensifica as críticas sobre a condução do caixa.

“O atual governo recebeu os Correios no azul e rapidamente transformou esse superávit em um rombo bilionário. Entregaram a estatal a um grupo sem qualquer competência administrativa, usando a empresa para fins puramente políticos. O resultado dessa irresponsabilidade é o que vemos agora: paralisação e risco de colapso nos serviços”, critica Damares.

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Além disso, o ofício alerta para os riscos operacionais de longo prazo gerados pela greve. O texto aponta a possibilidade de redução da demanda, suspensão de postagens e migração definitiva de clientes para a concorrência. A parlamentar questiona se a administração avaliou esses perigos.

Para dimensionar o impacto, o documento solicita dados sobre a participação dos clientes com contratos na receita operacional da empresa em 2025 e 2026. O objetivo é checar se existem estratégias reais para proteger essa fonte de receita.

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