A ofensiva de Damares sobre ministro de Lula para saber impactos da greve dos Correios

A senadora Damares Alves encaminhou um ofício ao ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, para cobrar a garantia da continuidade dos serviços durante a greve nacional dos Correios.

No documento, a parlamentar destaca que os Correios registraram um prejuízo líquido de 5,55 bilhões de reais apenas no primeiro semestre de 2026 e que a empresa passa por um processo de reestruturação.

Opositora do governo Lula, ela pontua que a atual gestão federal assumiu a empresa após anos de superávit na administração anterior, o que intensifica as críticas sobre a condução do caixa.

“O atual governo recebeu os Correios no azul e rapidamente transformou esse superávit em um rombo bilionário. Entregaram a estatal a um grupo sem qualquer competência administrativa, usando a empresa para fins puramente políticos. O resultado dessa irresponsabilidade é o que vemos agora: paralisação e risco de colapso nos serviços”, critica Damares.

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Além disso, o ofício alerta para os riscos operacionais de longo prazo gerados pela greve. O texto aponta a possibilidade de redução da demanda, suspensão de postagens e migração definitiva de clientes para a concorrência. A parlamentar questiona se a administração avaliou esses perigos.

Para dimensionar o impacto, o documento solicita dados sobre a participação dos clientes com contratos na receita operacional da empresa em 2025 e 2026. O objetivo é checar se existem estratégias reais para proteger essa fonte de receita.