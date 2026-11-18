O trabalho de promoção dos destinos fluminenses no exterior é considerado um dos responsáveis pelo recorde histórico de visitantes estrangeiros no Rio de Janeiro entre janeiro e outubro de 2026.

Pela primeira vez, o Rio ultrapassou a marca de 2 milhões de turistas internacionais nos dez primeiros meses do ano, com 2.004.519 visitantes estrangeiros, o que configura uma alta de 11,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

​Responsável por 26,4% de todo o fluxo internacional que desembarcou no Brasil entre janeiro e outubro, o estado colhe os frutos de uma agenda robusta da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro nas principais vitrines globais do setor, como BTL (Lisboa), ITB (Berlim), WTM Latin America e FIT Argentina.

Nas últimas semanas, o movimento ganhou reforço com uma ofensiva no mercado europeu, passando por capitais como Paris, Milão e Roma, e com uma vitrine de luxo no Chefs Week, evento de enoturismo realizado em Lisboa, onde o estado apresentou ao público internacional os vinhos fluminenses, a produção rural e o potencial das suas 12 regiões turísticas, apostando na diversificação além do eixo tradicional de sol e praia.

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Na avaliação do secretário de Estado de Turismo do Rio, Lucas Alves, os números comprovam que a presença constante nos mercados emissores transforma visibilidade em receita e fluxo contínuo.

​”Esse recorde histórico não acontece por acaso; é o resultado direto de um planejamento estratégico e da presença permanente do Rio de Janeiro nas principais prateleiras do turismo mundial. Quando levamos para a Europa e para a América Latina não apenas a nossa capital, mas a força da nossa produção rural, os nossos vinhos e a diversidade das nossas 12 regiões turísticas, mostramos que o estado está preparado para receber o visitante qualificado o ano inteiro”, afirma Alves.