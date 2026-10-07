A ofensiva da oposição para travar o andamento da PEC do fim da escala 6×1

Parlamentares da oposição estão mobilizados para evitar que a PEC do fim da escala 6×1 avance no Senado antes do segundo turno da eleição presidencial.

Preocupados sobre os efeitos que o avanço da medida poderia ter sobre o desfecho da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, eles querem convencer o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a segurar a tramitação da proposta.

O debate em torno do projeto começou ontem e o regimento prevê que o texto poderia ser apreciado após cinco sessões de discussão. Com isso, a PEC poderia ser analisada em plenário, pelo menos em primeiro turno, antes da segunda etapa da corrida ao comando do Palácio do Planalto.

Coordenador da campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho afirmou que não há objeções à discussão, mas que consideram que não é o momento ideal.

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“Não faz bem ao país votar um assunto dessa gravidade, dessa importância e com essa repercussão da maneira que está sendo votado”, explicou Marinho.

A senadora Tereza Cristina foi escalada para ser a porta-voz na ofensiva para tentar persuadir Alcolumbre, o que pode ocorrer ainda hoje.