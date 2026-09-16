A ofensiva da oposição para mudar tramitação de impeachment de ministros do STF no Senado

Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República, o senador Rogério Marinho já tem engatilhada uma estratégia para tentar mudar o formato da tramitação dos processos de impeachment contra ministros do STF dentro do Senado.

Marinho apresentará projeto de resolução para que os processos contra magistrados não dependam da boa vontade do chefe da Casa.

O movimento ocorre, porque, mesmo com a crise interna que assola o STF atualmente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ignorou a pressão da oposição e sequer mexeu nas dezenas de pedido de afastamento do ministro Alexandre de Moraes.

O texto de Marinho prevê que, se a iniciativa tiver apoio de 49 senadores, a medida automaticamente passará a tramitar, sem depender de despacho de quem preside a Casa.