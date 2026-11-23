A CGU encabeçará nos próximos meses a coordenação de uma ação nacional voltada a prevenir a entrada de organizações criminosas nas relações com o poder público.

Aprovada pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a iniciativa buscará criar mecanismos para identificar riscos em licitações, contratos e outras interações com a administração pública antes que eles produzam danos.

A ofensiva será desenvolvida em conjunto com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Uma das ações coordenadas pela CGU terá como foco a atuação preventiva da administração pública contra o risco de infiltração de organizações criminosas ultraviolentas nas relações com o poder público. O objetivo é fortalecer a capacidade estatal de identificar e prevenir riscos associados à atuação dessas organizações nas relações com a administração pública, especialmente em contratações e outras interações com o setor público.

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Em outra frente, o órgão comandado pelo ministro Vinicius Carvalho trabalhará na estruturação de diretrizes normativas para o aprimoramento da contrainteligência em instituições públicas que exercem atividades sensíveis. A iniciativa será coordenada em conjunto com a Abin e espera contribuir para o aperfeiçoamento dos mecanismos institucionais de proteção de informações, conhecimentos, processos e atividades estratégicas, reduzindo vulnerabilidades e riscos de interferências indevidas.

Em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo, a CGU atuará no aperfeiçoamento do arcabouço normativo de proteção ao denunciante de boa-fé (whistleblower), nos setores público e privado. A medida pretende fortalecer as garantias de proteção às pessoas que comunicam irregularidades, considerando os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e a importância das denúncias para a prevenção e a detecção de ilícitos.