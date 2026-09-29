A novidade na disputa para o Senado em Pernambuco, segundo pesquisa Quaest
Humberto Costa oscilou para cima e se descolou de Mendonça Filho
Nova pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra que os dois candidatos apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideram para o Senado em Pernambuco, poucos dias antes da votação.
Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) estão empatados tecnicamente, ela com 19% das intenções de voto e ele, com 17%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar.
Na última rodada, divulgada no último dia 23, Humberto Costa tinha 14% e empatava tecnicamente com o deputado federal Mendonça Filho (PL), que somava 10%. O petista, no entanto, oscilou para cima, enquanto o liberal se manteve com o mesmo percentual, desfazendo o cenário de empate.
Veja os números da pesquisa para o Senado em Pernambuco:
- Marília Arraes (PDT): 19% (eram 18% em 23 de setembro)
- Humberto Costa (PT): 17% (eram 14%)
- Mendonça Filho (PL): 10% (eram 10%)
- Eduardo da Fonte (PP): 7% (eram 8%)
- Túlio Gadêlha (PSD): 3% (eram 4%)
- Carlos Sant’anna (Novo): 1% (era 1%)
- Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (era 1%)
- Samuel Timoteo (UP): 0% (era 1%)
- Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%)
- Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%)
- Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 0%)
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 0% (era 1%)
- Indecisos: 23% (eram 21%)
- Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 21%)
Sobre a pesquisa
A Quaest entrevistou 1.302 eleitores pernambucanos entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PE-00324/2026.