A novidade na disputa para o Senado em Pernambuco, segundo pesquisa Quaest

Nova pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra que os dois candidatos apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideram para o Senado em Pernambuco, poucos dias antes da votação.

Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) estão empatados tecnicamente, ela com 19% das intenções de voto e ele, com 17%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar.

Na última rodada, divulgada no último dia 23, Humberto Costa tinha 14% e empatava tecnicamente com o deputado federal Mendonça Filho (PL), que somava 10%. O petista, no entanto, oscilou para cima, enquanto o liberal se manteve com o mesmo percentual, desfazendo o cenário de empate.

Veja os números da pesquisa para o Senado em Pernambuco:

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Marília Arraes (PDT): 19% (eram 18% em 23 de setembro)

Humberto Costa (PT): 17% (eram 14%)

Mendonça Filho (PL): 10% (eram 10%)

Eduardo da Fonte (PP): 7% (eram 8%)

Túlio Gadêlha (PSD): 3% (eram 4%)

Carlos Sant’anna (Novo): 1% (era 1%)

Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (era 1%)

Samuel Timoteo (UP): 0% (era 1%)

Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%)

Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%)

Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 0%)

Paulo Rubem Santiago (Rede): 0% (era 1%)

Indecisos: 23% (eram 21%)

Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 21%)

Sobre a pesquisa

A Quaest entrevistou 1.302 eleitores pernambucanos entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é PE-00324/2026.

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