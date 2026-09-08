A novidade da pesquisa Quaest sobre o Senado no Rio de Janeiro
Benedita amplia vantagem e Crivella supera o bolsonarista Carlos Jordy
Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, indica que a disputa para o Senado no Rio de Janeiro segue embaralhada. Benedita (PT) ampliou a vantagem e continua em primeiro lugar, com 15% das intenções de voto. Outros quatro candidatos se mostram competitivos, empatados, dentro da margem de erro, na corrida pela segunda vaga.
A novidade é que, nesta rodada, Marcelo Crivella (Republicanos) está numericamente à frente do bolsonarista Carlos Jordy (PL), com 8% das intenções de voto contra 6% do rival. Pedro Paulo (PSD) também cresceu, saltando de 3% para 6%.
Veja, abaixo, os resultados da pesquisa estimulada (combinação dos dois votos):
- Benedita da Silva (PT) — 15% (era 10%)
- Marcelo Crivella (Republicanos) — 8% (era 6%)
- Carlos Jordy (PL) — 6% (era 7%)
- Pedro Paulo (PSD) — 6% (era 3%)
- Carlos Portinho (PL) — 6% (era 5%)
- Monica Benicio (PSOL) — 4% (era 5%)
- Waguinho (Republicanos) — 2% (era 2%)
- Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) — 1% (sem comparação — não aparecia na pesquisa anterior)
- Paula Falcão (PSTU) — 1% (era 1%)
- Michelly Xavier (UP) — 1% (era 1%)
- Helio Secco (Missão) — 1% (era 1%)
- Marcos Dias (Podemos) — 0% (era 1%)
- Vinicius Benevides (UP) — 0% (era 0%)
- Luciano Mattos (PRTB) — 0% (era 0%)
- Luiz Eugenio (PCO) — 0% (era 0%)
- Ó Clemente (Democrata) — 0% (era 0%)
- Indecisos — 24% (era 29%)
- Branco/Nulo/Não vai votar — 25% (era 28%)
Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são mostrados aos eleitores entrevistados, 82% não souberam citar um candidato.
Foram ouvidos 1.302 eleitores fluminenses entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TRE é RJ-04768/2026 e a pesquisa foi contratada pela Globo.