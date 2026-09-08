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Política

A novidade da pesquisa Quaest sobre o Senado no Rio de Janeiro

Benedita amplia vantagem e Crivella supera o bolsonarista Carlos Jordy

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 17h46 | Atualizado em 8 set 2026, 18h31
Mulher negra de cabelo crespo e blusa vermelha gesticula ao microfone, ao lado de homem branco de terno azul e gravata vinho, também ao microfone
Benedita da Silva (PT) e Marcelo Crivella (Republicanos): favoritos ao Senado pelo Rio  (Divulgação/Divulgação)
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A novidade da pesquisa Quaest sobre o Senado no Rio de Janeiro Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, indica que a disputa para o Senado no Rio de Janeiro segue embaralhada. Benedita (PT) ampliou a vantagem e continua em primeiro lugar, com 15% das intenções de voto. Outros quatro candidatos se mostram competitivos, empatados, dentro da margem de erro, na corrida pela segunda vaga.

A novidade é que, nesta rodada, Marcelo Crivella (Republicanos) está numericamente à frente do bolsonarista Carlos Jordy (PL), com 8% das intenções de voto contra 6% do rival. Pedro Paulo (PSD) também cresceu, saltando de 3% para 6%.

Veja, abaixo, os resultados da pesquisa estimulada (combinação dos dois votos):

  • Benedita da Silva (PT) — 15% (era 10%)
  • Marcelo Crivella (Republicanos) — 8% (era 6%)
  • Carlos Jordy (PL) — 6% (era 7%)
  • Pedro Paulo (PSD) — 6% (era 3%)
  • Carlos Portinho (PL) — 6% (era 5%)
  • Monica Benicio (PSOL) — 4% (era 5%)
  • Waguinho (Republicanos) — 2% (era 2%)
  • Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) — 1% (sem comparação — não aparecia na pesquisa anterior)
  • Paula Falcão (PSTU) — 1% (era 1%)
  • Michelly Xavier (UP) — 1% (era 1%)
  • Helio Secco (Missão) — 1% (era 1%)
  • Marcos Dias (Podemos) — 0% (era 1%)
  • Vinicius Benevides (UP) — 0% (era 0%)
  • Luciano Mattos (PRTB) — 0% (era 0%)
  • Luiz Eugenio (PCO) — 0% (era 0%)
  • Ó Clemente (Democrata) — 0% (era 0%)
  • Indecisos — 24% (era 29%)
  • Branco/Nulo/Não vai votar — 25% (era 28%)
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Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são mostrados aos eleitores entrevistados, 82% não souberam citar um candidato. 

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Foram ouvidos 1.302 eleitores fluminenses entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TRE é RJ-04768/2026 e a pesquisa foi contratada pela Globo.

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