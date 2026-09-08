A novidade da pesquisa Quaest sobre o Senado no Rio de Janeiro

Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 8, indica que a disputa para o Senado no Rio de Janeiro segue embaralhada. Benedita (PT) ampliou a vantagem e continua em primeiro lugar, com 15% das intenções de voto. Outros quatro candidatos se mostram competitivos, empatados, dentro da margem de erro, na corrida pela segunda vaga.

A novidade é que, nesta rodada, Marcelo Crivella (Republicanos) está numericamente à frente do bolsonarista Carlos Jordy (PL), com 8% das intenções de voto contra 6% do rival. Pedro Paulo (PSD) também cresceu, saltando de 3% para 6%.

Veja, abaixo, os resultados da pesquisa estimulada (combinação dos dois votos):

Benedita da Silva (PT) — 15% (era 10%)

Marcelo Crivella (Republicanos) — 8% (era 6%)

Carlos Jordy (PL) — 6% (era 7%)

Pedro Paulo (PSD) — 6% (era 3%)

Carlos Portinho (PL) — 6% (era 5%)

Monica Benicio (PSOL) — 4% (era 5%)

Waguinho (Republicanos) — 2% (era 2%)

Comandante Ribeiro Afonso (Democrata) — 1% (sem comparação — não aparecia na pesquisa anterior)

Paula Falcão (PSTU) — 1% (era 1%)

Michelly Xavier (UP) — 1% (era 1%)

Helio Secco (Missão) — 1% (era 1%)

Marcos Dias (Podemos) — 0% (era 1%)

Vinicius Benevides (UP) — 0% (era 0%)

Luciano Mattos (PRTB) — 0% (era 0%)

Luiz Eugenio (PCO) — 0% (era 0%)

Ó Clemente (Democrata) — 0% (era 0%)

Indecisos — 24% (era 29%)

Branco/Nulo/Não vai votar — 25% (era 28%)

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