A nova vitória de Erika Hilton em defesa de crianças intersexo

Após uma articulação encabeçada pela deputada Erika Hilton, o Ministério Público acolheu as denúncias sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina que mantém diretrizes que permitem cirurgias e tratamentos hormonais irreversíveis em bebês e crianças intersexo sem o consentimento deles e ajuizou uma ação civil pública.

Em maio, a parlamentar do Psol, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, já havia protocolado um projeto de decreto legislativo para derrubar a resolução do CFM.

O processo judicial ataca diretamente o CFM e a União, exigindo a anulação das diretrizes que autorizam cirurgias e tratamentos hormonais invasivos e irreversíveis em bebês e crianças intersexo sem o consentimento deles.

Na avaliação de Erika e de organizações de direitos humanos, o CFM extrapolou sua competência e violou o Estatuto da Criança e do Adolescente ao impor uma falsa urgência sob o pretexto de “investigação precoce”.

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Para eles, essa postura vinha sendo utilizada para forçar a adequação de corpos saudáveis ao binarismo estético de gênero, desrespeitando a autonomia progressiva e gerando riscos graves de sofrimento físico e mental duradouro.