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Política

A nova vitória de Erika Hilton em defesa de crianças intersexo

Ministério Público acolheu as denúncias sobre resolução do Conselho Federal de Medicina e ajuizou uma ação civil pública

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 14h30
Mulher de pele clara e cabelos longos ondulados, loiros acobreados, fala em um microfone preto. Ela veste um top preto, colar e pulseira de brilhantes, e tem as mãos cruzadas sobre uma mesa de madeira. Ao fundo, outras pessoas sentadas em fileiras de mesas.
A deputada federal Erika Hilton (Renato Araújo/Câmara dos Deputados)
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Após uma articulação encabeçada pela deputada Erika Hilton, o Ministério Público acolheu as denúncias sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina que mantém diretrizes que permitem cirurgias e tratamentos hormonais irreversíveis em bebês e crianças intersexo sem o consentimento deles e ajuizou uma ação civil pública.

Em maio, a parlamentar do Psol, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, já havia protocolado um projeto de decreto legislativo para derrubar a resolução do CFM.

O processo judicial ataca diretamente o CFM e a União, exigindo a anulação das diretrizes que autorizam cirurgias e tratamentos hormonais invasivos e irreversíveis em bebês e crianças intersexo sem o consentimento deles.

Na avaliação de Erika e de organizações de direitos humanos, o CFM extrapolou sua competência e violou o Estatuto da Criança e do Adolescente ao impor uma falsa urgência sob o pretexto de “investigação precoce”.

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Para eles, essa postura vinha sendo utilizada para forçar a adequação de corpos saudáveis ao binarismo estético de gênero, desrespeitando a autonomia progressiva e gerando riscos graves de sofrimento físico e mental duradouro.

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