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Política

A nova virada eleitoral na disputa Raquel Lyra X João Campos em PE, segundo pesquisa

Candidatos seguem empatados tecnicamente na margem de erro do Real Time Big Data, mas governadora está estagnada, e socialista em tendência de alta

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 09h05
Uma mulher e um homem aplaudindo, com um homem mais velho ao fundo. A mulher, à esquerda, usa blusa vinho e tem cabelo preso. O homem, à direita, veste terno azul, camisa branca e relógio preto, com um broche no paletó. O fundo é vermelho com uma grade branca na parte superior
João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD): Datafolha mostra empate técnico no primeiro turno (Ricardo Stuckert/Reprodução)
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A nova virada eleitoral na disputa Raquel Lyra X João Campos em PE, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

A disputa pelo governo de Pernambuco segue fortemente acirrada entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), que estão empatados tecnicamente na nova pesquisa do Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 28. No entanto, na comparação com os dois levantamentos anteriores do instituto para o estado, tem-se uma nova virada eleitoral, com Raquel estagnada e Campos em tendência de alta. Foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

Neste momento, Campos tem a liderança numérica das intenções de votos, chegando a 45%, enquanto Raquel tem 43% no primeiro turno.Nenhum outro candidato chegou a atingir sequer 5%.

Primeiro turno

  • João Campos (PSB): 45%
  • Raquel Lyra (PSD): 43%
  • Ivan Moraes (PSOL): 2%
  • Renan (Missão): 2%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS / NR: 3%

Os candidatos Guilherme Fonseca (PSTU), Professora Camila (UP) e Victor Assis (PCO), somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.

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Apesar de haver um empate técnico, quando considerados os últimos levantamentos da eleição de Pernambuco feitos pelo Real Time Big Data, tem-se uma tendência de alta do candidato João Campos e uma estagnação da governadora Raquel Lyra. Confira a evolução temporal no gráfico abaixo.

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Gráfico de linhas mostrando a evolução das intenções de voto em Pernambuco. João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) lideram com 43% a 44% e 43% respectivamente, com leve crescimento para João Campos. Outros candidatos e votos nulos/brancos permanecem em percentuais baixos, entre 1% e 4%, ao longo de setembro.
Evolução temporal das intenções de votos em Pernambuco (Real Time Big Data) (./VEJA)

Essa não seria a primeira virada na eleição pernambucana, visto que João Campos liderava com folga a maioria das pesquisas no período de pré-campanha, foi ultrapassado por Raquel Lyra, que se manteve na dianteira até este momento.

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O novo cenário, torna incerto se haverá ou não um segundo turno no estado. De acordo com o levantamento, ao considerar apenas o que o território deverá ter de votos válidos, nenhum candidato conseguirá, com os dados deste momento, atingir mais de 50% dos votos.

Segundo turno

  • João Campos (PSB): 46%
  • Raquel Lyra (PSD): 45%
  • Nulo/Branco: 4%
  • NS / NR: 5%

Rejeições

Quando questionados, 42% dos entrevistados disseram rejeitar a reeleição da governadora Raquel, e 39% disse não querer Campos no comando do Palácio do Campo das Princesas.

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  • Raquel Lyra (PSD): 42%
  • João Campos (PSB): 39%
  • Renan (Missão): 34%
  • Ivan Moraes (PSol): 34%
  • Victor Assis (PCO): 22%
  • Professora Camila (UP): 22%
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 22%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • NS / NR: 2%

O governo de Raquel Lyra na opinião dos pernambucanos

Aprovação:

  • Aprova: 56%
  • Desaprova: 41%
  • NS / NR: 3%
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Avaliação:

  • Ótimo/Bom: 33%
  • Regular: 44%
  • Ruim/Péssimo: 22%
  • NS / NR: 1%
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A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PE-06087/2026.

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TAGS:
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