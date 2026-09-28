A nova virada eleitoral na disputa Raquel Lyra X João Campos em PE, segundo pesquisa
Candidatos seguem empatados tecnicamente na margem de erro do Real Time Big Data, mas governadora está estagnada, e socialista em tendência de alta
A disputa pelo governo de Pernambuco segue fortemente acirrada entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), que estão empatados tecnicamente na nova pesquisa do Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 28. No entanto, na comparação com os dois levantamentos anteriores do instituto para o estado, tem-se uma nova virada eleitoral, com Raquel estagnada e Campos em tendência de alta. Foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 23 e 26 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
Neste momento, Campos tem a liderança numérica das intenções de votos, chegando a 45%, enquanto Raquel tem 43% no primeiro turno.Nenhum outro candidato chegou a atingir sequer 5%.
Primeiro turno
- João Campos (PSB): 45%
- Raquel Lyra (PSD): 43%
- Ivan Moraes (PSOL): 2%
- Renan (Missão): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 4%
- NS / NR: 3%
Os candidatos Guilherme Fonseca (PSTU), Professora Camila (UP) e Victor Assis (PCO), somados, atingiram 1% e foram classificados em “outros”.
Apesar de haver um empate técnico, quando considerados os últimos levantamentos da eleição de Pernambuco feitos pelo Real Time Big Data, tem-se uma tendência de alta do candidato João Campos e uma estagnação da governadora Raquel Lyra. Confira a evolução temporal no gráfico abaixo.
Essa não seria a primeira virada na eleição pernambucana, visto que João Campos liderava com folga a maioria das pesquisas no período de pré-campanha, foi ultrapassado por Raquel Lyra, que se manteve na dianteira até este momento.
O novo cenário, torna incerto se haverá ou não um segundo turno no estado. De acordo com o levantamento, ao considerar apenas o que o território deverá ter de votos válidos, nenhum candidato conseguirá, com os dados deste momento, atingir mais de 50% dos votos.
Segundo turno
- João Campos (PSB): 46%
- Raquel Lyra (PSD): 45%
- Nulo/Branco: 4%
- NS / NR: 5%
Rejeições
Quando questionados, 42% dos entrevistados disseram rejeitar a reeleição da governadora Raquel, e 39% disse não querer Campos no comando do Palácio do Campo das Princesas.
- Raquel Lyra (PSD): 42%
- João Campos (PSB): 39%
- Renan (Missão): 34%
- Ivan Moraes (PSol): 34%
- Victor Assis (PCO): 22%
- Professora Camila (UP): 22%
- Guilherme Fonseca (PSTU): 22%
- Poderia Votar em Todos: 2%
- NS / NR: 2%
O governo de Raquel Lyra na opinião dos pernambucanos
Aprovação:
- Aprova: 56%
- Desaprova: 41%
- NS / NR: 3%
Avaliação:
- Ótimo/Bom: 33%
- Regular: 44%
- Ruim/Péssimo: 22%
- NS / NR: 1%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PE-06087/2026.