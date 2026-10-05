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Política

A nova rota cogitada por Lula para tentar mudar rumos da eleição no segundo turno

Petista se dedica a reuniões para balanço e alinhamento de estratégias um dia após passar para o segundo turno da corrida presidencial atrás de Flávio

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 18h01 | Atualizado em 5 out 2026, 18h08
Lula, de camisa vermelha e chapéu de palha, sorri enquanto cumprimenta a multidão. Uma mulher de boné e camiseta vermelha com a inscrição Lula grita de alegria, estendendo as mãos para ele. Bandeiras de campanha e pessoas animadas preenchem o fundo, sob um céu parcialmente nublado
Lula em Recife: presidente fez campanha na capital pernambucana nesta sexta (25)  (Ricardo Stuckert/PT)
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A nova rota cogitada por Lula para tentar mudar rumos da eleição no segundo turno Priorize VEJA no Google

Um dia após passar para o segundo turno da corrida presidencial atrás de Flávio Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já desenha a nova rota para tentar mudar os rumos na segunda etapa da disputa pelo comando do Palácio do Planalto.

Ainda chocado com o desfecho da primeira etapa eleitoral, o petista se reuniu com o núcleo duro da campanha e também tem conversas com governadores e senadores eleitos e derrotados nas urnas para alinhar uma estratégia para buscar uma virada inédita sobre o filho de Jair Bolsonaro.

Há uma preocupação com a desmobilização do eleitorado no segundo turno, quando muitas vezes os eleitores iriam às urnas para dar apenas um voto. A convocação dos aliados nos estados serve exatamente para manter “a campanha quente”.

Além da expectativa de poder diminuir a vantagem de Flávio no Sudeste, o entorno de Lula nutre uma esperança de aumentar a votação nos estados do Nordeste, que já foram majoritariamente com ele no primeiro turno.

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Nos bastidores, a equipe do mandatário acredita que é possível mudar o resultado caso consigam corrigir os erros cometidos no primeiro turno – para alguns, a campanha foi morna e sem ritmo.

Há a avaliação de que os anúncios de benesses, como o reajuste do Bolsa Família e a MP do fim das bets, poderiam ter sido feitos antes e que a ofensiva para desconstruir a imagem do adversário poderia ter sido melhor executada.

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Com a leitura de que a eleição ainda está em aberto, devem investir pesado na comparação de legados e principalmente de propostas, e há total disposição do petista em ir para os debates para que o eleitorado possa vê-los em um confronto direto.

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