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Política

A nova preocupação de Tarcísio às vésperas de lançar candidatura à reeleição

Adversários do governador paulista tem sido procurados por prefeitos da base de Tarcísio, que reclamam do chefe do Palácio dos Bandeirantes

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 16h30 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h45
Homem de meia-idade, cabelos castanhos, vestindo camisa social azul clara, fala ao microfone com expressão séria. Ao fundo, um banner azul escuro com texto branco ilegível e logotipos do governo de São Paulo
Entrega de Unidades Habitacionais do Conjunto "Novo Brasil" no Jardim Itajaí. (Paulo Guereta/Governo do Estado SP/Divulgação)
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A nova preocupação de Tarcísio às vésperas de lançar candidatura à reeleição Priorizar nos meus resultados Google

Às vésperas de lançar sua candidatura à reeleição, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está embaladíssimo nas pesquisas de intenção de voto, tem um ponto com o que se preocupar nos próximos meses.

Adversários do governador paulista tem sido procurados por prefeitos da base de Tarcísio, que reclamam de algumas posturas do chefe do Palácio dos Bandeirantes.

Segundo apurou o Radar, prefeitos filiados ao PSD, MDB, PL e até ao Republicanos têm lamentado que, ao longo do primeiro mandato, o governador ignorou os aliados e só reforçou o contato com eles no período pré-eleitoral.

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Também reclamam de um suposto abandono das pequenas cidades e da ausência de um plano de desenvolvimento regional no estado.

Em conversas reservadas, alguns desses gestores municipais também apontam o abandono das estradas vicinais e a dificuldade de diálogo com Tarcísio, que, pra eles, se concentrou apenas em divulgar grandes obras em grandes cidades para fazer publicidade, mas deixou de lado as pequenas cidades.

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As lamentações ficam exclusivas aos bastidores por temerem retaliações do Palácio dos Bandeirantes.

Ainda assim, boa parte deles reconhece que deve caminhar junto com Tarcísio na corrida por mais quatro anos como governador de São Paulo.

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