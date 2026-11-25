Ler Resumo





A Câmara Municipal do Rio condecorou os deputados do PL-SP Eduarda Campopiano e Lucas Pavanato sem citá-los na agenda oficial. A entrega da medalha Chiquinha Gonzaga à parlamentar antifeminista provocou forte reação de movimentos sociais e petição com mais de 500 mil assinaturas. Leia mais.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro não divulgou que a deputada estadual eleita Eduarda Campopiano (PL-SP) e o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP) seriam homenageados em uma cerimônia na terça-feira, 24. A agenda oficial da Casa mencionava que seriam concedidas honrarias a Bruno Bierrenbach Bonetti, Renato Araújo Corrêa e Jéssica Ohana Tavares às 18h30, no plenário, mas não citava os nomes dos políticos de São Paulo.

Pavanato foi condecorado com o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, enquanto Campopiano recebeu a medalha Chiquinha Gonzaga. Fundada em 1999, a honraria é dedicada a mulheres que se destacaram em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais. A pianista Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil e a compor para o teatro nacional, além de ser ativista do abolicionismo.

A entrega da medalha a Campopiano, 23, gerou polêmica nas últimas semanas. Eleita com 1. 956. 238 votos, ela se define como “a maior inimiga das feministas de SP” e contesta o conceito de feminicídio, classificando a tipificação jurídica como uma armadilha semântica. A deputada alega que ninguém morre por ser mulher. O Brasil registrou 1. 571 vítimas de feminicídio em 2025, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Um abaixo-assinado contra a honraria chegou a ultrapassar meio milhão de assinaturas. A petição apontava que “a Medalha Chiquinha Gonzaga deve ser atribuída àqueles que realmente a honram, pessoas que demonstram compromisso com o avanço dos direitos das mulheres e promovem a igualdade de gênero”, acrescentando: “Eduarda Campopiano, com seu histórico de declarações e ações que contrariam esses princípios, não representa os valores que essa medalha simboliza”.

Continua após a publicidade

Não surtiu efeito. Na semana passada, a Câmara rejeitou um pedido da vereadora Monica Benício (PSOL) para suspender a concessão. A iniciativa de homenagear Campopiano foi apresentada pelos vereadores Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, todos do PL, ao lado de Leniel Borel, filiado ao PP. A escolha de premiar uma figura política de outro estado gerou polêmica e mobilizou diferentes correntes na Casa.