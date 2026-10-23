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Política

A nova pesquisa Vox Brasil sobre a disputa Flávio x Lula a dois dias do segundo turno

Levantamento mostra empate técnico na reta final do segundo turno

Por Da Redação 23 out 2026, 06h59
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Charles Vieira; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A nova pesquisa Vox Brasil sobre a disputa Flávio x Lula a dois dias do segundo turno Priorize VEJA no Google

Lula aparece com 50,6% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro, com 49,4%, na nova pesquisa Vox Brasil sobre o segundo turno da eleição presidencial divulgada nesta sexta-feira, 23. A diferença numérica entre os dois candidatos é de 1,2 ponto percentual e está dentro da margem de erro do levantamento, de 2,15 pontos para mais ou para menos.

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 22 de outubro, na reta final da disputa. Foram entrevistados 2.100 eleitores em todo o país.

Como fica a disputa nos votos totais?

No cenário estimulado, que considera todos os entrevistados, Lula tem 45,4% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 44,3%. Outros 6% declaram voto branco ou nulo, enquanto 4,3% não sabem ou não opinaram.

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Também nesse cenário os dois candidatos estão tecnicamente empatados. A distância numérica é de 1,1 ponto percentual, inferior à margem de erro de 2,15 pontos.

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O que mudou desde a pesquisa anterior?

Na rodada anterior da Vox Brasil, Lula aparecia com 51% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro, com 49%. Agora, os percentuais são de 50,6% e 49,4%, respectivamente, uma oscilação de 0,4 ponto para cada lado.

Nos votos totais, a pesquisa anterior registrava Lula com 46,4% e Flávio com 44,6%. Na rodada atual, os dois aparecem com 45,4% e 44,3%. As movimentações entre os levantamentos permanecem dentro da margem de erro.

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Quantos eleitores ainda admitem mudar de voto?

A pesquisa também mede o grau de definição do eleitorado na reta final. Segundo o levantamento, 94,7% dos entrevistados afirmam que sua decisão de voto é definitiva. Apenas 4,5% dizem que ainda podem mudar de escolha até o segundo turno.

O dado mede a disposição declarada dos entrevistados e não permite afirmar quantos deles efetivamente trocarão de candidato até a votação.

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Quem enfrenta maior rejeição?

Flávio Bolsonaro registra 47,1% de rejeição, enquanto Lula aparece com 44,8%. Outros 3,9% dizem rejeitar os dois nomes, enquanto 2,2% afirmam não rejeitar nenhum.

A diferença numérica entre as rejeições de Flávio e Lula é de 2,3 pontos percentuais, praticamente do tamanho da margem de erro geral do levantamento.

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Onde Lula e Flávio têm seus maiores percentuais?

Os recortes da pesquisa mostram diferenças entre segmentos do eleitorado. Lula registra 56,8% das intenções de voto no Nordeste e aparece com 44,9% entre as mulheres. Entre os entrevistados com renda de até dois salários mínimos, tem 45,6%.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, registra 55,7% no Sul e 56,4% entre os evangélicos. Entre os entrevistados com renda superior a dez salários mínimos, o senador aparece com 82,6%. Como esses grupos têm bases menores do que a amostra total, os percentuais devem ser interpretados com cautela.

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Como está a avaliação do governo Lula?

A Vox Brasil também perguntou aos entrevistados sobre a administração do presidente. A desaprovação aparece em 48,1%, enquanto 46,9% dizem aprovar o governo. Outros 5% não sabem ou não opinaram.

A diferença de 1,2 ponto percentual entre aprovação e desaprovação está dentro da margem de erro do levantamento.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Vox Brasil ouviu 2.100 eleitores com 16 anos ou mais entre 20 e 22 de outubro, por meio de entrevistas presenciais em domicílios. A margem de erro máxima é de 2,15 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03259/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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