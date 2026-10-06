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Política

A nova pesquisa sobre a disputa Flávio x Lula no terceiro maior colégio eleitoral do Centro-Oeste

Levantamento da Quaest vai testar também a corrida pelo governo do DF, avaliação de governos; divulgação está prevista para 12 de outubro

Por Redação 6 out 2026, 21h27 | Atualizado em 6 out 2026, 22h01
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A nova pesquisa sobre a disputa Flávio x Lula no terceiro maior colégio eleitoral do Centro-Oeste Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa da Quaest sobre a eleição de 2026 vai medir, entre outros pontos, como está a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro no Distrito Federal no segundo turno, além de testar a corrida pelo governo local. O levantamento tem divulgação prevista para 12 de outubro e inclui perguntas sobre intenção de voto, imagem dos candidatos, avaliação dos governos, expectativas de vitória e posicionamento político do eleitor.

O Distrito Federal é o terceiro maior colégio eleitoral do Centro-Oeste, atrás de Goiás e Mato Grosso e à frente de Mato Grosso do Sul. 

O que a pesquisa vai perguntar sobre a disputa presidencial?

O questionário apresenta o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro e pergunta em quem o eleitor pretende votar. Também investiga se a escolha já é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição. O levantamento pergunta ainda quem o entrevistado acredita que vencerá a disputa e quem gostaria que fosse eleito presidente.

Antes dessas questões, o eleitor é perguntado se votou no primeiro turno da eleição presidencial e, em caso positivo, em quem votou.

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O que será medido sobre Lula e Flávio Bolsonaro?

O levantamento mede o conhecimento e a imagem dos dois candidatos. O questionário também apresenta uma série de atributos para que os entrevistados avaliem Lula e Flávio Bolsonaro, entre eles experiência, honestidade, capacidade de tomar decisões em momentos de crise, preparo para lidar com segurança pública, inovação, preocupação com os mais pobres, capacidade de trabalho, combate à corrupção e preparo para lidar com a saúde.

O que a pesquisa vai investigar sobre a eleição para governador?

Para o governo do Distrito Federal, a pesquisa apresenta o segundo turno entre Celina Leão e Leandro Grass e pergunta em quem o eleitor pretende votar. O questionário também investiga se a escolha é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição e quem o entrevistado acredita que vencerá a disputa.

O levantamento também pergunta se o eleitor foi votar no primeiro turno para governador e, em caso positivo, em quem votou.

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O que será medido sobre os candidatos ao governo?

A pesquisa mede o conhecimento e a imagem de Celina Leão e Leandro Grass. Os entrevistados também avaliam atributos relacionados aos dois nomes, como experiência, honestidade, capacidade de tomar decisões em momentos de crise, preparo para lidar com segurança pública, inovação, preocupação com os mais pobres, capacidade de trabalho, carisma, combate à corrupção e preparo para lidar com a saúde.

Como os eleitores avaliam os governos?

O questionário mede a aprovação e a desaprovação do governo do Distrito Federal e pede aos entrevistados que classifiquem a administração entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo.

A pesquisa também pergunta aos eleitores se aprovam ou desaprovam o governo Lula.

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Quais outros temas entram no questionário?

O levantamento pergunta qual é o principal problema do Distrito Federal na opinião do eleitor. Também investiga os maiores medos em relação à eleição presidencial, o interesse pelas eleições de 2026 e a disposição para votar.

Outro bloco procura identificar a proximidade política dos entrevistados, com categorias que incluem lulistas, pessoas próximas das ideias da esquerda, independentes, pessoas próximas das ideias da direita e bolsonaristas.

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Quando a pesquisa será divulgada?

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral em 6 de outubro de 2026, sob o número BR-06799/2026. A coleta está prevista para ocorrer entre 8 e 11 de outubro, e a divulgação dos resultados está marcada para 12 de outubro.

O levantamento é realizado pela Quaest, tem Globo como contratante e prevê 1.104 entrevistas. O nível de confiança das estimativas é de 95%, e a margem de erro máxima prevista é de aproximadamente 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

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