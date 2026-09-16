A nova pesquisa sobre a eleição presidencial no maior colégio eleitoral da região Centro-Oeste

Uma nova pesquisa eleitoral vai medir o cenário da disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em Goiás, maior colégio eleitoral da região Centro-Oeste. Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04652/2026, o levantamento da Real Time Big Data tem divulgação prevista para 22 de setembro.

O questionário contempla a intenção de voto para a Presidência da República em diferentes cenários, além de avaliar a rejeição aos candidatos e a percepção dos eleitores sobre o desempenho do governo Lula. A coleta está prevista para ocorrer entre 17 e 21 de setembro.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como está desenhado o cenário de primeiro turno?

A pesquisa prevê duas perguntas sobre intenção de voto para presidente. Na primeira, os entrevistados poderão indicar espontaneamente em quem votariam caso a eleição fosse realizada naquele momento. Na segunda, serão apresentados 13 nomes, em ordem randomizada, para que o eleitor escolha sua preferência.

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A lista estimulada inclui Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), o escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), o veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

O questionário também mede a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os entrevistados serão questionados sobre em quem votariam caso a eleição presidencial fosse para o segundo turno e os dois nomes fossem os candidatos.

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Quais candidatos enfrentam maior rejeição e como é avaliado o governo Lula?

O levantamento também investiga em quais candidatos o eleitor não votaria para presidente. A pergunta estimulada apresenta a mesma relação de 13 nomes utilizada no cenário de primeiro turno, com as alternativas “poderia votar em todos” e “não sabe ou não respondeu”.

A pesquisa inclui duas perguntas sobre a gestão do presidente. A primeira verifica se o entrevistado aprova ou desaprova o desempenho de Lula à frente do governo federal. A segunda solicita uma avaliação em cinco categorias: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

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Quando será feita a pesquisa?

A pesquisa prevê 1.600 entrevistas, com coleta entre 17 e 21 de setembro de 2026 e divulgação em 22 de setembro de 2026. O nível de confiança estimado é de 95%, e a margem de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um modelo de amostragem aleatório simples.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.