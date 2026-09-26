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Política

A nova pesquisa sobre a disputa entre Ciro Gomes e Elmano pelo governo do Ceará

Levantamento do Paraná Pesquisa mostra redução na distância entre os dois candidatos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 09h33 | Atualizado em 26 set 2026, 09h36
Ciro Gomes, à esquerda, com camisa azul, e um homem de barba grisalha, à direita, com camisa branca, falando ao microfone
O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB); e o governador Elmano de Freitas (PT) (Redes sociais/Reprodução)
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A nova pesquisa sobre a disputa entre Ciro Gomes e Elmano pelo governo do Ceará Priorizar nos meus resultados Google

Ciro Gomes (PSDB) aparece à frente de Elmano de Freitas (PT) no novo levantamento do Paraná Pesquisas sobre a disputa pelo governo do Ceará, mas a diferença entre os dois diminuiu em relação ao levantamento anterior. No cenário estimulado com todos os candidatos, Ciro tem 46,0% das intenções de voto, contra 42,2% de Elmano. A vantagem de 3,8 pontos está dentro da margem de erro, de 2,7 pontos percentuais.

O que mudou em relação à pesquisa anterior?

Na rodada anterior, Ciro tinha 47,4% e Elmano, 39,9%. Agora, o ex-governador recuou 1,4 ponto, enquanto o atual governador avançou 2,3 pontos. Os demais candidatos aparecem com percentuais próximos de zero: Delegado Huggo tem 1,1%, Zé Batista e Vera Lúcia, 0,4% cada, Danilo Soares, 0,3%, e Ieri Braga e Serley Leal, 0,1% cada.

O cenário também chama atenção pelo peso relativamente pequeno dos demais concorrentes. Somados, eles chegam a 2,4% das intenções de voto. Outros 4,5% não souberam ou não quiseram responder, enquanto 4,9% declararam voto em ninguém, branco ou nulo.

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Considerados apenas os votos válidos, Ciro aparece com 50,8%, enquanto Elmano tem 46,5%. Os demais candidatos somam apenas 2,7% dos votos válidos, indicando uma possibilidade de que a disputa se encerre no primeiro turno, apesar do empate técnico entre os dois líderes.

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Como evoluiu a disputa entre os dois ao longo do ano?

No cenário estimulado restrito a Ciro e Elmano, a distância também diminuiu. Ciro aparece agora com 48,7%, contra 44,3% de Elmano. Em janeiro, os dois tinham 51,9% e 37,2%, respectivamente. Em março, eram 51,5% e 38,1%; em abril, 53,3% e 36,4%; e, na pesquisa anterior de setembro, 50,4% e 42,4%. Na conversão para votos válidos, Ciro tem 52,3% e Elmano, 47,7% nesse confronto direto.

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Como está a rejeição dos candidatos?

Elmano aparece com 35,2% de rejeição, seguido por Ciro, com 30,0%. Na pesquisa anterior, os índices eram de 35,3% e 26,3%, respectivamente. A pergunta permitia múltiplas respostas, e 7,9% dos entrevistados disseram que poderiam votar em todos os candidatos apresentados.

Como está a avaliação do governo Elmano?

A administração de Elmano é aprovada por 57,7% dos entrevistados e desaprovada por 39,9%. Na avaliação qualitativa, 42,8% consideram o governo ótimo ou bom, enquanto 30,6% o classificam como ruim ou péssimo.

Qual é a metodologia da pesquisa?

O Paraná Pesquisas ouviu 1.352 eleitores em 59 municípios do Ceará entre os dias 23 e 25 de setembro. As entrevistas foram presenciais e domiciliares. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2,7 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE-03967/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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