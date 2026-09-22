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Política

A nova pesquisa sobre a disputa de Raquel Lyra e João Campos pelo governo de Pernambuco

AtlasIntel aponta cenários de empates técnicos por diferenças de poucos décimos; segundo turno ainda é incerto no estado

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 16h50 | Atualizado em 22 set 2026, 17h19
Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes
Principais candidatos ao governo de Pernambuco: a governadora Raquel Lyra (PSD), que tenta a reeleição; o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB); e o ex-vereador da capital Ivan Moraes (PSOL) (Redes sociais/Reprodução)
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A nova pesquisa sobre a disputa de Raquel Lyra e João Campos pelo governo de Pernambuco Priorizar nos meus resultados Google

A disputa pelo governo de Pernambuco está extremamente acirrada entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), que estão empatados tecnicamente em todos os cenários por uma diferença de poucos décimos, segundo aponta pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde desta terça-feira, 22. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.836 eleitores do estado entre os dias 15 e 20 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, a governadora tem 48,6% das intenções de voto contra 47,4% de Campos. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos, e a terceira posição ficou com o ex-vereador da capital Ivan Moraes (PSOL), que vem participando dos debates junto aos seus dois adversários mais competitivos.

A possibilidade de um segundo turno em Pernambuco é incerta neste momento, mas, pelos números de cada candidato, abre-se uma pequena e improvável possibilidade de que o eleitor precise voltar às urnas para escolher seu governador no final de outubro.

Siga

Primeiro turno

  • Raquel Lyra (PSD): 48,6%
  • João Campos (PSB): 47,4%
  • Ivan Moraes (PSOL): 2,1%
  • Renan (Missão): 0,8%
  • Voto branco/nulo: 0,9%
  • Não sei: 0,2%

Guilherme Fonseca (PSTU), professora Camila (UP), professor Jeremias do Banco (Democrata) e Victor Assis (PCO) não pontuaram.

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A pesquisa é a primeira desde que uma nova crise se abriu na campanha à reeleição de Raquel Lyra (clique aqui para entender o caso), e demonstra que, no primeiro turno, ela manteve seu patamar, mas Campos subiu quase dois pontos — dentro da margem de erro. Confira no gráfico abaixo.

Evolução temporal do primeiro turno em Pernambuco
Evolução temporal do primeiro turno em Pernambuco (AtlasIntel/Reprodução)
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Segundo turno

No cenário de segundo turno desenhado pela AtlasIntel, Lyra e Campos seguem muito próximos e empatados tecnicamente, mas com ela mantendo a liderança numérica por poucos décimos. Na comparação com o último levantamento, de 16 de setembro, a incumbente caiu quase um ponto e o ex-prefeito do Recife subiu pouco mais de um — tudo dentro da margem de erro. Confira abaixo.

  • Raquel Lyra (PSD): 49,2%
  • João Campos (PSB): 48,5%
  • Voto branco/nulo: 1,3%
  • Não sei: 0,9%
Evolução temporal do segundo turno em Pernambuco
Evolução temporal do segundo turno em Pernambuco (AtlasIntel/Reprodução)

O governo de Raquel Lyra na opinião dos pernambucanos

Avaliação

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  • Ótimo / bom: 44%
  • Regular: 30%
  • Ruim / péssimo:  27%

Aprovação

  • Aprovo: 52%
  • Desaprovo: 42%
  • Não sei: 6%

Merecimento de novo mandato

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O instituto também perguntou aos entrevistados se Lyra merece ser reeleita. Ao que respoderam desta forma:

  • Sim, merece ser reeleita: 51,8%
  • Não, não merece ser reeleita: 45,2%
  • Não sei: 3,0%

Gestão Raquel Lyra X Gestão João Campos

Por fim, o instituto também comparou o desempenho dos dois candidatos mais competitivos por área em suas gestões na prefeitura do Recife e no governo do estado. Nesse quadro, Raqel Lyra teve vantagem numérica sobre João Campos em quase todos os segmentos, exceto por um: impostos e carga tributária. Confira abaixo.

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Desempenho dos candidatos por área em Pernambuco
Desempenho dos candidatos por área em Pernambuco (AtlasIntel/Reprodução)

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-02023/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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