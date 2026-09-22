A nova pesquisa sobre a disputa de Raquel Lyra e João Campos pelo governo de Pernambuco

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Pesquisa AtlasIntel revela que a disputa pelo governo de Pernambuco está acirradíssima entre Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB), com ambos empatados tecnicamente. Lyra aparece numericamente à frente por poucos décimos, tanto no primeiro quanto no segundo turno, indicando uma eleição com resultado imprevisível.

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A disputa pelo governo de Pernambuco está extremamente acirrada entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), que estão empatados tecnicamente em todos os cenários por uma diferença de poucos décimos, segundo aponta pesquisa do AtlasIntel divulgada na tarde desta terça-feira, 22. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.836 eleitores do estado entre os dias 15 e 20 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, a governadora tem 48,6% das intenções de voto contra 47,4% de Campos. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos, e a terceira posição ficou com o ex-vereador da capital Ivan Moraes (PSOL), que vem participando dos debates junto aos seus dois adversários mais competitivos.

A possibilidade de um segundo turno em Pernambuco é incerta neste momento, mas, pelos números de cada candidato, abre-se uma pequena e improvável possibilidade de que o eleitor precise voltar às urnas para escolher seu governador no final de outubro.

Primeiro turno

Raquel Lyra (PSD): 48,6%

João Campos (PSB): 47,4%

Ivan Moraes (PSOL): 2,1%

Renan (Missão): 0,8%

Voto branco/nulo: 0,9%

Não sei: 0,2%

Guilherme Fonseca (PSTU), professora Camila (UP), professor Jeremias do Banco (Democrata) e Victor Assis (PCO) não pontuaram.

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A pesquisa é a primeira desde que uma nova crise se abriu na campanha à reeleição de Raquel Lyra (clique aqui para entender o caso), e demonstra que, no primeiro turno, ela manteve seu patamar, mas Campos subiu quase dois pontos — dentro da margem de erro. Confira no gráfico abaixo.

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Segundo turno

No cenário de segundo turno desenhado pela AtlasIntel, Lyra e Campos seguem muito próximos e empatados tecnicamente, mas com ela mantendo a liderança numérica por poucos décimos. Na comparação com o último levantamento, de 16 de setembro, a incumbente caiu quase um ponto e o ex-prefeito do Recife subiu pouco mais de um — tudo dentro da margem de erro. Confira abaixo.

Raquel Lyra (PSD): 49,2%

João Campos (PSB): 48,5%

Voto branco/nulo: 1,3%

Não sei: 0,9%

O governo de Raquel Lyra na opinião dos pernambucanos

Avaliação

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Ótimo / bom: 44%

Regular: 30%

Ruim / péssimo: 27%

Aprovação

Aprovo: 52%

Desaprovo: 42%

Não sei: 6%

Merecimento de novo mandato

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O instituto também perguntou aos entrevistados se Lyra merece ser reeleita. Ao que respoderam desta forma:

Sim, merece ser reeleita: 51,8%

Não, não merece ser reeleita: 45,2%

Não sei: 3,0%

Gestão Raquel Lyra X Gestão João Campos

Por fim, o instituto também comparou o desempenho dos dois candidatos mais competitivos por área em suas gestões na prefeitura do Recife e no governo do estado. Nesse quadro, Raqel Lyra teve vantagem numérica sobre João Campos em quase todos os segmentos, exceto por um: impostos e carga tributária. Confira abaixo.

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-02023/2026.

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