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Política

A nova pesquisa Real Time Big Data sobre Tarcisio x Haddad em São Paulo

No total, 2.000 eleitores serão entrevistados e a margem de erro é de dois pontos percentuais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 11h34
SÃO PAULO - Haddad x Tarcísio: reunião do banqueiro com o presidente no Planalto e doação serão temas de embate
Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) (Divulgação/PT; Paulo Guereta/Governo Estado SP/.)
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A nova pesquisa Real Time Big Data sobre Tarcisio x Haddad em São Paulo Priorize VEJA no Google

O Real Time Big Data volta as ruas no próximo sábado, 13, para realizar uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo de São Paulo e a eleição para o Senado. As entrevistas serão realizadas até a segunda, 15, e o levantamento vai ser divulgado na terça, 16. No total, 2.000 eleitores serão entrevistados e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, a pesquisa considera cenários com Fernando Haddad (PT), Kim Kataguiri (Missão), Paulo Serra (PSDB) e Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em uma segunda simulação, Kim é retirado da lista, mantendo Haddad, Serra e Tarcísio.

O levantamento também pergunta em quem o eleitor não votaria de maneira alguma para governador. Além disso, mede a possibilidade de voto em cada nome, separando os entrevistados entre os que votariam com certeza, considerariam votar, conhecem mas não votariam, ou não conhecem o suficiente para opinar.

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Para o Senado, a pesquisa trabalha com três cenários estimulados, nos quais o eleitor pode indicar até dois nomes, já que estarão em disputa duas vagas. Entre os nomes testados estão André do Prado (PL), Guilherme Derrite (PP), Marina Silva (Rede), Paulinho da Força (Solidariedade), Ricardo Salles (Novo), Simone Tebet (PSB) e Márcio França (PSB), em diferentes combinações.

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O questionário também avalia a administração estadual. Os entrevistados são perguntados se aprovam ou desaprovam o desempenho de Tarcísio à frente do governo de São Paulo e, em seguida, classificam a gestão como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

Resumo em tópicos:

  • Governo de São Paulo — voto espontâneo: o eleitor responde livremente em quem votaria para governador;
  • Governo de São Paulo — cenário 1: são testados Fernando Haddad, Kim Kataguiri, Paulo Serra e Tarcísio de Freitas;
  • Governo de São Paulo — cenário 2: são testados Fernando Haddad, Paulo Serra e Tarcísio de Freitas;
  • Rejeição para governador: o levantamento pergunta em quem o eleitor não votaria de maneira alguma;
  • Potencial de voto: cada candidato é avaliado em quatro níveis: votaria com certeza, consideraria votar, conhece e não votaria, ou não conhece o suficiente;
  • Senado — cenário 1: inclui André do Prado, Guilherme Derrite, Marina Silva, Paulinho da Força, Ricardo Salles e Simone Tebet;
  • Senado — cenário 2: inclui André do Prado, Guilherme Derrite, Márcio França, Paulinho da Força, Ricardo Salles e Simone Tebet;
  • Senado — cenário 3: inclui André do Prado, Guilherme Derrite, Márcio França, Marina Silva, Paulinho da Força e Ricardo Salles;
  • Avaliação do governo Tarcísio: a pesquisa mede aprovação e desaprovação do governador;
  • Classificação da gestão: os entrevistados avaliam o desempenho de Tarcísio como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.
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TAGS:
Fernando Haddad
Pesquisas Eleitorais
Tarcísio Gomes de Freitas
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