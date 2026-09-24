A nova pesquisa Real Time Big Data sobre o duelo entre Lula e Flávio Bolsonaro a dez dias da eleição

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Nova pesquisa Real Time Big Data mostra que Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados na corrida presidencial, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O levantamento detalha as intenções de voto, a rejeição dos candidatos e a aprovação do atual governo em um cenário crucial para as próximas eleições.

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Um levantamento divulgado nesta quinta-feira, 24, pela Real Time Big Data atualiza as intenções de voto dos brasileiros na corrida pela Presidência da República. De acordo com a pesquisa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados tanto no cenário de primeiro quanto no de segundo turno.

Na simulação do primeiro turno, o petista aparece com 41%, seguido do Zero Um, com 37%. A diferença entre os dois é de 4 pontos percentuais, mas como a margem de erro é de dois pontos percentuais (para mais ou para menos), eles estão tecnicamente empatados. Em terceiro lugar, estão Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), ambos com 6% cada um. Em quinto lugar, está o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 2% e o ex-governador de Minas, Romeu Zema (Novo), com 1%.

Os outros presidenciáveis têm, juntos, 1%. Brancos e nulos somam 3%, enquanto os que não souberam ou não quiseram responder são 3%.

Já na simulação de segundo turno, Flávio aparece com 45%, enquanto Lula tem 44% — a diferença entre eles é de apenas um ponto. Nulos e brancos são 8%, enquanto os que não souberam responder são 3%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que mostrou a última pesquisa Real Time Big Data?

No primeiro turno, a última pesquisa nacional do instituto mostrou Lula com 38% das intenções de voto no cenário sem Pablo Marçal, enquanto Flávio apareceu com 30%. Augusto Cury tinha 11%, Renan Santos, 7%, Ronaldo Caiado, 4%, e Zema, 2%. Brancos e nulos somavam 3%, mesmo percentual dos entrevistados que não sabiam ou não responderam.

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No segundo turno, Lula e Flávio estavam exatamente empatados em 44%, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A nova rodada permitirá observar como esse quadro aparece pouco mais de três semanas depois, já nos últimos dias antes do primeiro turno.

Rejeição

O levantamento da Real Time Big Data mediu também como está a rejeição dos candidatos. Lula e Flávio lideram esse ranking: respectivamente, 50% e 49% dos entrevistados disseram que não votariam neles de jeito nenhum. Depois, aparece Renan Santos, que tem 42% de rejeição. Em quarto, está Caiado, com 38% e Zema, com 35%.

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Aprovação do governo

Outro recorte da pesquisa desta quinta é a aprovação do governo do presidente Lula, que busca um quarto mandato. Segundo o levantamento, 52% dos entrevistados desaprovam a gestão federal, contra 45% que aprovam. Além disso, 32% disseram que o governo atual é ótimo ou bom, 22% que é regular e 45% o classificaram como ruim ou péssimo.

Sobre a pesquisa

O levantamento da Real Time Big Data ouviu 2. 000 eleitores de todo o país entre os dias 19 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.