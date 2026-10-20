A nova pesquisa Real Time Big Data sobre a disputa Flávio x Lula a cinco dias do segundo turno

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Nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada a cinco dias do segundo turno, mostra Flávio Bolsonaro com 52% dos votos válidos e Lula com 48%. Dentro da margem de erro, os candidatos estão tecnicamente empatados. O levantamento detalha a evolução, disputa espontânea, perfis de eleitores e apoio a propostas.

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Flávio Bolsonaro aparece com 52% dos votos válidos e Lula, com 48%, na nova pesquisa Real Time Big Data sobre a disputa presidencial, divulgada nesta terça-feira, 20, a cinco dias do segundo turno. O levantamento foi realizado entre os dias 15 e 19 de outubro e mostra uma diferença de 4 pontos percentuais entre os dois no cálculo que desconsidera votos brancos e nulos. Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados no limite.

Nos votos totais, o senador registra 48% das intenções de voto e o presidente, 45%. Outros 5% afirmam que votarão em branco ou nulo, enquanto 2% não sabem ou não responderam. Neste cenário, ambos também aparecem empatados dentro da margem de erro.

O que mudou desde o início de outubro?

A série histórica apresentada pela Real Time Big Data mostra que Flávio avançou numericamente nas últimas semanas, enquanto Lula permaneceu no mesmo patamar. Na pesquisa de 1º de outubro, ou seja, antes do primeiro turno, o senador aparecia com 46% no cenário estimulado e o presidente, com 45%. Agora, Flávio chega a 48%, enquanto Lula continua em 45%.

No mesmo período, diminuiu a parcela de eleitores que não sabem ou não responderam. Esse grupo passou de 4% em 1º de outubro para 2% na rodada mais recente. O percentual de votos brancos ou nulos permaneceu em 5%. A comparação mostra, portanto, uma redução do espaço ainda indefinido à medida que a eleição se aproxima.

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Como está a disputa na pesquisa espontânea?

Quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro também aparece numericamente à frente. O senador registra 47% das menções espontâneas, enquanto Lula tem 44%. Outros 5% dizem que votarão em branco ou nulo, e 4% não sabem ou não responderam.

A diferença de 3 pontos percentuais é a mesma observada no cenário estimulado, embora o percentual de indecisos seja maior na pergunta espontânea. Nesse tipo de levantamento, o entrevistado precisa citar o nome do candidato sem que as opções sejam previamente apresentadas.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Onde Lula e Flávio têm seus maiores percentuais?

Os cruzamentos mostram uma disputa bastante diferente conforme o perfil do eleitor. Entre os homens, Flávio Bolsonaro aparece com 52%, contra 41% de Lula. Entre as mulheres, ocorre o movimento inverso: o presidente registra 49%, enquanto o senador tem 45%.

A idade também produz diferenças importantes. Entre os eleitores de 16 a 34 anos, Flávio aparece com 50% e Lula, com 41%. Na faixa de 35 a 59 anos, são 48% para Flávio e 44% para Lula. Entre os brasileiros com 60 anos ou mais, porém, o cenário se inverte: Lula alcança 52%, contra 44% de Flávio.

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Como renda e região dividem o eleitorado?

A renda é um dos recortes em que a distância entre os candidatos fica mais evidente. Entre quem recebe até dois salários mínimos, Lula registra 54% das intenções de voto e Flávio, 39%. Na faixa de dois a cinco salários mínimos, Flávio aparece com 51% e Lula, com 41%. Entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, a diferença se amplia: 61% para Flávio e 33% para Lula.

O mapa regional também revela contrastes fortes. No Nordeste, Lula tem 62%, contra 31% de Flávio. Já no Sul, Flávio chega a 62%, enquanto Lula registra 28%. O senador também aparece numericamente à frente no Sudeste, com 53% a 40%; no Norte, com 50% a 45%; e no Centro-Oeste, com 60% a 30%.

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Como católicos e evangélicos se dividem?

Entre os católicos, Lula aparece com 49% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 43%. Outros 6% dizem que votarão em branco ou nulo, e 2% não sabem ou não responderam.

Entre os evangélicos, o quadro se inverte de forma mais acentuada. Flávio tem 56%, contra 39% de Lula. Já entre os entrevistados classificados como de outras religiões ou sem religião, os percentuais ficam mais próximos: Lula aparece com 47% e Flávio, com 45%.

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Quem tem maior rejeição?

Lula registra 35% de rejeição individual, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 33%. A diferença entre os dois indicadores é de 2 pontos percentuais. Outros 28% afirmam rejeitar os dois candidatos, e apenas 4% dizem não rejeitar nenhum deles.

O dado mostra que a rejeição simultânea aos dois finalistas tem peso relevante na reta final. Somada às rejeições individuais, ela ajuda a dimensionar o grau de resistência existente em parte do eleitorado, embora a pesquisa não estabeleça relação direta entre esse indicador e uma eventual mudança de voto.

Quantos eleitores ainda admitem mudar de voto?

A decisão de voto está consolidada para a maior parte do eleitorado. Segundo a Real Time Big Data, 93% afirmam que o voto já está definido, enquanto 7% dizem que ainda não fecharam completamente a escolha.

Entre os eleitores de Flávio, 94% afirmam que não mudariam de jeito nenhum, 4% dizem que dificilmente mudariam e 2% admitem que poderiam migrar para Lula. Entre os eleitores do presidente, 90% dizem que não mudariam de maneira alguma, 7% afirmam que dificilmente alterariam a decisão e 3% admitem a possibilidade de passar a votar em Flávio.

Quais propostas têm maior apoio?

O levantamento também testou uma série de propostas de políticas públicas. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos aparece com o maior percentual de apoio entre os temas apresentados: 90% são favoráveis, 7% contrários e 3% não têm opinião formada.

A criação de cinco novos presídios federais de segurança máxima para líderes de facções criminosas tem apoio de 82%, enquanto 14% são contra. A redução de pelo menos dez ministérios do governo federal é aprovada por 80%, e 77% defendem ampliar os investimentos públicos em infraestrutura e no desenvolvimento da indústria por meio de um novo Programa de Aceleração do Crescimento.

O que os eleitores pensam sobre jornada de trabalho e programas sociais?

A proposta de reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, sem redução dos salários, é apoiada por 64% dos entrevistados. Outros 30% são contra e 6% não têm opinião formada.

A medida recebe apoio de 76% entre os eleitores de Lula e de 53% entre os de Flávio. Entre brancos, nulos e indecisos, 63% são favoráveis. O levantamento mostra ainda apoio de 74% à ampliação do Farmácia Popular para incluir exames de diagnóstico e acompanhamento de saúde e de 63% à ampliação do Pé-de-Meia para estudantes universitários.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 15 e 19 de outubro. As entrevistas foram realizadas por telefone, com entrevistadores humanos, a partir de ligações e disparos de mensagens virtuais para alcançar os respondentes. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02952/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.