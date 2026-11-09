A nova pesquisa Quaest sobre a reação dos brasileiros à fuga de Flávio Bolsonaro

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Uma pesquisa Quaest revelou que 56% dos brasileiros acreditam que Flávio Bolsonaro deixou o país para evitar a Justiça, enquanto 35% veem perseguição política. O Ponto de Vista de VEJA analisou esses dados, destacando como bolsonaristas interpretam essa viagem de forma diferente. Entenda as nuances e o impacto dessa percepção pública.

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Para 56% dos entrevistados pela Quaest, Flávio Bolsonaro saiu do Brasil para escapar da Justiça. Outros 35% acreditam que o senador é alvo de perseguição política. Os resultados da pesquisa, divulgada no domingo, 8, foram apresentados por Laísa Dall’Agnol no Ponto de Vista, de VEJA, nesta segunda-feira, 9 (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Para 56%, o senador saiu do Brasil para escapar da Justiça”, disse Laísa ao apresentar o levantamento sobre a ida de Flávio para os Estados Unidos. A leitura é 21 pontos percentuais mais frequente do que a de que ele sofre perseguição política.

Como os bolsonaristas interpretam a saída de Flávio?

Entre os bolsonaristas, a leitura predominante é a de que Flávio deixou o país por perseguição política, segundo o recorte apresentado no programa. A percepção nesse grupo difere da observada no conjunto dos entrevistados, em que prevalece a avaliação de que o senador saiu para escapar da Justiça.

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O que Flávio disse sobre o resultado eleitoral?

Flávio contestou o resultado das urnas após o segundo turno e alegou que houve fraude. Laísa destacou que o partido do senador não questiona a lisura do processo eleitoral como um todo.

Qual foi o paralelo com a eleição de 2022?

Ao abordar a contestação das urnas, Laísa lembrou que, em dezembro de 2022, 61% desaprovavam o questionamento do resultado eleitoral liderado por Jair Bolsonaro. O dado de 2022 trata da desaprovação à contestação das urnas; os 56% da nova pesquisa se referem à percepção sobre o motivo da saída de Flávio do Brasil.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.