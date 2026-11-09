🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Política

A nova pesquisa Quaest sobre a reação dos brasileiros à fuga de Flávio Bolsonaro

Interpretações diferem entre bolsonaristas e não-bolsonaristas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 12h13
Continua após publicidade
A nova pesquisa Quaest sobre a reação dos brasileiros à fuga de Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

Para 56% dos entrevistados pela Quaest, Flávio Bolsonaro saiu do Brasil para escapar da Justiça. Outros 35% acreditam que o senador é alvo de perseguição política. Os resultados da pesquisa, divulgada no domingo, 8, foram apresentados por Laísa Dall’Agnol no Ponto de Vista, de VEJA, nesta segunda-feira, 9 (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Para 56%, o senador saiu do Brasil para escapar da Justiça”, disse Laísa ao apresentar o levantamento sobre a ida de Flávio para os Estados Unidos. A leitura é 21 pontos percentuais mais frequente do que a de que ele sofre perseguição política.

Como os bolsonaristas interpretam a saída de Flávio?

Entre os bolsonaristas, a leitura predominante é a de que Flávio deixou o país por perseguição política, segundo o recorte apresentado no programa. A percepção nesse grupo difere da observada no conjunto dos entrevistados, em que prevalece a avaliação de que o senador saiu para escapar da Justiça.

Siga

Dinastia em xeque: as dúvidas sobre o futuro do clã Bolsonaro

Continua após a publicidade

O que Flávio disse sobre o resultado eleitoral?

Flávio contestou o resultado das urnas após o segundo turno e alegou que houve fraude. Laísa destacou que o partido do senador não questiona a lisura do processo eleitoral como um todo.

Qual foi o paralelo com a eleição de 2022?

Ao abordar a contestação das urnas, Laísa lembrou que, em dezembro de 2022, 61% desaprovavam o questionamento do resultado eleitoral liderado por Jair Bolsonaro. O dado de 2022 trata da desaprovação à contestação das urnas; os 56% da nova pesquisa se referem à percepção sobre o motivo da saída de Flávio do Brasil.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Pesquisas Eleitorais
Ponto de Vista
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).