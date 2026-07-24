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Política

A nova pesquisa Quaest sobre a disputa Tarcísio x Haddad em São Paulo

Levantamento também avaliará corrida para o Senado

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 09h33
Tarcísio de Freitas, à esquerda, com camisa preta, e Fernando Haddad, à direita, com terno escuro e camisa branca, ambos falando em microfones, em fundos distintos
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) (João Valério/Governo de SP/Paulo Pinto/Agência Brasil)
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A nova pesquisa Quaest sobre a disputa Tarcísio x Haddad em São Paulo Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa Quaest sobre as eleições de 2026 em São Paulo será divulgada na próxima quarta-feira, 29. O levantamento, contratado pelo Banco Genial, ouvirá 1.650 eleitores paulistas e medirá as disputas pelo governo estadual e pelas duas vagas do estado no Senado.

A pesquisa começou nesta quinta, 23, e será concluída na segunda, 27. As entrevistas são pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, a pesquisa testará um cenário de primeiro turno com Tarcísio de Freitas (Republicanos), Fernando Haddad (PT), Carlos Machado (PCB), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP). Também haverá uma simulação de segundo turno entre Tarcísio e Haddad.

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Temas da pesquisa:

Como estão as avaliações de Tarcísio e Lula

A Quaest vai medir a aprovação do governo Tarcísio de Freitas, a percepção sobre sua eventual reeleição e o desempenho da gestão em áreas como saúde, educação, segurança, transporte e emprego. O levantamento também identificará os principais problemas apontados pelos paulistas.

A pesquisa trará ainda dados sobre a eleição presidencial, com cenários de primeiro e segundo turnos, potencial de voto e rejeição dos possíveis candidatos. A aprovação do governo Lula e a opinião dos eleitores sobre uma nova candidatura do presidente também serão avaliadas. A lista de nomes testados inclui Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (NOVO), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Cabo Daciolo (MOBILIZA), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB) e Samara Martins (UP).

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Os nomes testados para o Senado

Na disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado, a Quaest avaliará o conhecimento, o potencial de voto e a rejeição de André do Prado (PL), Guilherme Derrite (PP), José Aníbal (PSDB), Marina Silva (REDE), Pablo Marçal (União Brasil), Paulinho da Força (Solidariedade), Robson Tuma (Republicanos), Ricardo Salles (NOVO) e Simone Tebet (PSB).

Os eleitores indicarão suas preferências para a primeira e a segunda vagas em dois cenários. Um deles inclui todos os nove nomes, enquanto o outro retira José Aníbal da lista.

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A pesquisa também verificará se o voto para senador é definitivo e se o eleitor prefere candidatos aliados de Lula, de Bolsonaro ou independentes.

Impeachment de ministros do STF

Outro tema será a disposição dos paulistas para votar em candidatos ao Senado que defendam o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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