A nova pesquisa Quaest sobre a disputa Tarcísio x Haddad em São Paulo

Uma nova pesquisa Quaest vai medir a disputa pelo governo de São Paulo e pelas duas vagas do estado no Senado nas eleições de 2026. A rodada será realizada entre 25 e 28 de setembro, com 1.800 entrevistas, e tem divulgação prevista para 29 de setembro.

O levantamento, registrado no TSE sob o número SP-01590/2026, foi contratado pela Globo. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Quem a Quaest testa na disputa pelo governo de São Paulo?

A pesquisa apresenta dois cenários de primeiro turno. No primeiro, aparecem Carlos Machado (PCB), Fernando Haddad (PT), Izadora Dias (PCO), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP). No segundo, Izadora Dias deixa a lista e os outros cinco nomes são mantidos.

Para um eventual segundo turno, o questionário testa um confronto direto entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. O levantamento também pergunta aos entrevistados se a escolha para governador é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição.

Quem aparece na disputa pelo Senado?

A Quaest testa André do Prado (PL), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO), Geraldo Rufino (Podemos), Guilherme Derrite (PP), Guto Schiavetto (Missão), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Marina Silva (Rede), Petter Maahs (PCB), Salles (Novo), Simone Tebet (PSB), Soninha Francine (Cidadania), Weller Gonçalves (PSTU) e William Teixeira (Agir). Os entrevistados são questionados sobre a primeira e a segunda escolhas para o Senado.

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O que mostrou a última pesquisa Quaest em São Paulo?

Na rodada anterior, divulgada no dia 23 de setembro, Tarcísio de Freitas aparecia com 44% das intenções de voto para o governo, enquanto Fernando Haddad tinha 27%. Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU), Carlos Machado (PCB) e Izadora Dias (PCO) registravam 1% cada, e Vivian Mendes (UP), 0%. Brancos, nulos ou eleitores que afirmavam não votar somavam 14%, e 11% estavam indecisos.

No cenário de segundo turno, Tarcísio tinha 49% e Haddad, 30%. Brancos, nulos ou eleitores que não votariam eram 12%, e os indecisos, 9%.

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Na disputa pelo Senado, Guilherme Derrite (PP), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) seguem empatados tecnicamente na liderança, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. André do Prado (PL) empata com Tebet e Marina, mas não com Derrite.

Guilherme Derrite aparecia com 16%, Marina Silva, com 13%, Simone Tebet, com 12%, e André do Prado, com 8%. Salles tinha 3%. Soninha Francine, Geraldo Rufino, Dra. Eliana Ferreira, Guto Schiavetto, Maíra de Souza e Marcio Alves registravam 1% cada. William Teixeira, Ednelson Cesaretti, Weller Gonçalves e Petter Maahs apareciam com 0%. Os indecisos somavam 24%, e brancos, nulos ou eleitores que não votariam, 18%.

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A Quaest ouviu 1.800 eleitores paulistas entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-02456/2026.

O que mais a pesquisa vai medir?

O questionário também aborda conhecimento, potencial de voto e rejeição dos candidatos ao governo e ao Senado, além da aprovação e da avaliação do governo Tarcísio e da opinião dos entrevistados sobre sua reeleição. Há ainda perguntas sobre os apoios de Flávio Bolsonaro e Lula na disputa estadual e sobre o principal problema enfrentado por São Paulo.

A pesquisa inclui ainda cenários para a eleição presidencial, aprovação do governo Lula, expectativa sobre quem vencerá a disputa pela Presidência, interesse nas eleições e identificação política dos entrevistados. Outro bloco pergunta o que provoca mais medo no eleitor: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.