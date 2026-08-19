A nova pesquisa Quaest sobre a disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil

Uma nova pesquisa da Quaest vai medir a corrida pela Presidência da República entre os eleitores de São Paulo, maior colégio eleitoral do país. O levantamento terá 1.800 entrevistas e testará dois cenários de primeiro turno para a eleição de 2026.

Além da intenção de voto para presidente, a pesquisa vai investigar a aprovação e a avaliação do governo Lula, a identificação política dos eleitores e a disposição para manter ou mudar a escolha até a eleição. O questionário também inclui perguntas sobre as disputas para o governo de São Paulo e para o Senado.

A coleta está prevista para ocorrer entre 21 e 24 de agosto, com divulgação dos resultados em 25 de agosto.

Quais candidatos aparecem nos cenários para presidente?

No primeiro cenário, a pesquisa apresenta 13 nomes: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

O segundo cenário retira Pablo Marçal da lista e mantém os demais candidatos. Em ambos, o entrevistado pode declarar voto em branco ou nulo, dizer que não pretende votar ou informar que ainda está indeciso. O levantamento também pergunta se a escolha para presidente é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição.

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Como os eleitores avaliam o governo Lula?

A pesquisa vai medir a aprovação do trabalho realizado pelo presidente Lula e pedir aos entrevistados uma avaliação do governo federal entre as opções ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

O questionário também investiga a identificação política dos eleitores, perguntando se eles se consideram lulistas, se preferem as ideias da esquerda, se são independentes, se preferem as ideias da direita ou se se consideram bolsonaristas.

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O que a pesquisa pergunta sobre a eleição em São Paulo?

O questionário também inclui cenários para o governo de São Paulo. São testados sete candidatos no primeiro turno e um eventual segundo turno entre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A pesquisa mede ainda a aprovação e a avaliação do governo Tarcísio, além de perguntar se o governador merece ser reeleito. Outro bloco investiga qual perfil de governador os eleitores preferem: um aliado de Lula, um aliado de Flávio Bolsonaro ou um candidato independente.

Na disputa pelo Senado, a pesquisa apresenta 15 candidatos e mede a intenção de voto dos eleitores para as duas vagas que estarão em disputa em São Paulo. O levantamento também testa o conhecimento e o potencial de voto dos nomes apresentados e pergunta se a escolha do eleitor é definitiva ou ainda pode mudar.

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Quando a pesquisa será divulgada e qual é a margem de erro?

A coleta está prevista para 21 a 24 de agosto, com divulgação em 25 de agosto. Serão realizadas 1.800 entrevistas com eleitores aptos a votar em São Paulo.

O nível de confiança das estimativas é de 95%. A margem de erro máxima prevista é de cerca de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa é realizada pela Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda. e foi contratada pela Globo Comunicação e Participações S/A, com recursos próprios do contratante. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02096/2026, com data de registro em 19 de agosto de 2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.