A nova pesquisa Quaest sobre a disputa Flávio x Lula no segundo turno

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A nova pesquisa Genial/Quaest sobre o segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro será divulgada nesta quarta-feira, 21 de outubro. O levantamento detalha as intenções de voto, a rejeição aos candidatos, o grau de convicção dos eleitores e o impacto de eventos da campanha, oferecendo um panorama crucial antes da votação final.

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A nova pesquisa Quaest sobre a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno será divulgada nesta quarta-feira, 21 de outubro. O levantamento vai mostrar como estão as intenções de voto dos dois candidatos na reta final da corrida ao Palácio do Planalto, antes da votação marcada para domingo, 25.

Além de medir a preferência do eleitorado, a Quaest vai investigar a rejeição aos candidatos, o grau de convicção dos eleitores e a possibilidade de mudança de voto nos últimos dias antes da eleição.

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O que a nova pesquisa Quaest vai mostrar?

O principal indicador do levantamento será a intenção de voto no segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. A pesquisa terá perguntas espontâneas, nas quais o eleitor indica seu candidato sem receber uma lista de nomes, e estimuladas, em que os dois concorrentes são apresentados aos entrevistados.

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O instituto também vai medir o grau de convicção dos eleitores. Quem declarar voto em um dos candidatos será questionado se a escolha é definitiva ou se ainda poderá mudar até o dia da votação.

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Outro indicador será a rejeição. A Quaest perguntará aos entrevistados se conhecem os candidatos, se poderiam votar neles ou se não votariam em cada um de jeito nenhum.

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A pesquisa também vai investigar a expectativa dos brasileiros sobre o resultado da eleição, independentemente de sua preferência eleitoral. Os entrevistados deverão apontar quem acreditam que vencerá a disputa pelo Palácio do Planalto.

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Quais acontecimentos da campanha podem ter influenciado o voto?

Uma das novidades do questionário será a investigação sobre o impacto de notícias e acontecimentos da campanha do primeiro turno na escolha dos eleitores.

A Quaest apresentará seis assuntos aos entrevistados que declararem ter votado no primeiro turno e perguntará qual deles foi mais importante para a definição do voto.

Entre os temas estão o aumento do valor do Bolsa Família, as medidas do governo para proibir sites de apostas e cassinos online e a defesa do fim da escala de trabalho 6×1.

O levantamento também abordará o envolvimento de políticos com Daniel Vorcaro no escândalo do Banco Master, as denúncias envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no mesmo caso e acontecimentos relacionados a Nossa Senhora Aparecida e sua condição de padroeira do Brasil.

Os entrevistados que escolherem um desses assuntos serão questionados se a notícia os levou a mudar de candidato, reforçou uma preferência já existente ou não teve efeito sobre o voto.

Como será feita a nova pesquisa Quaest?

Encomendado pela TV Globo e pela Editora Globo, o levantamento será realizado pela Quaest por meio de entrevistas presenciais e domiciliares com eleitores de 16 anos ou mais em todo o território nacional.

A amostra será composta por 2.154 entrevistados, selecionados a partir de critérios que consideram sexo, idade, renda familiar e escolaridade. A metodologia prevê sorteio de municípios e setores censitários, seguido da seleção de entrevistados por cotas.

A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O custo registrado da pesquisa é de 338.178 reais.

A divulgação está prevista para quarta-feira, 21 de outubro, quatro dias antes do segundo turno da eleição presidencial.