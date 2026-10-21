A nova pesquisa Quaest sobre a disputa Flávio x Lula a quatro dias do 2º turno

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Pesquisa Quaest aponta empate técnico entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo Planalto. O levantamento, feito entre 17 e 20 de outubro com 2.154 eleitores, mostra o senador com 45% e o presidente com 44%, mantendo a margem de erro de dois pontos. A reta final da eleição presidencial promete ser acirrada.

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A disputa eleitoral de segundo turno para o comando do Palácio do Planalto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) segue empatada tecnicamente, segundo pesquisa da Quaest divulgada na manhã desta quarta-feira, 21. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.154 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 20 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

A liderança numérica segue com Flávio Bolsonaro, que tem 45% das intenções de votos, enquanto Lula aparece com 44%. Brancos e nulos são 2%, e os indecisos, 9%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Estimativa de votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 44%

Brancos/Nulos: 2%

Indecisos: 9%

No levantamento anterior, Flávio Bolsonaro tinha 46%, e Lula aparecia com 44% — brancos e nulos eram 1%, e os indecisos correspondiam a 9% — com empate técnico mantido. O que mostra uma manutenção do petista no mesmo patamar, enquanto o senador de direita teve uma leve oscilação para baixo.

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Pesquisa espontânea (sem dizer os nomes dos candidatos)

Flávio Bolsonaro (PL): 40%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 40%

Brancos/Nulos: 6%

Indecisos: 14%

Chama a atenção nesse quadro o crescimento do número de indecisos, que, no último levantamento era de 7%, tendo dobrado agora. Confira os números do levantamento anterior (de 14 de outubro):

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 42%

Brancos/Nulos: 8%

Indecisos: 7%

Rejeições

As rejeições dos dois candidatos caíram, com Flávio Bolsonaro se mantendo à frente de Lula neste quesito.

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Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 47%

No último levantamento, Flávio tinha 54% de rejeição, enquanto Lula tinha 53%.

O governo Lula na visão dos brasileiros

Avaliação

Positivo: 34%

Regular: 26%

Negativo: 38%

Não soube responder: 2%

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Aprovação

Aprovação: 46%

Desaprovação: 47%

Não soube responder: 7%

O quadro mostra que Lula vem conseguindo reduzir lentamente sua desaprovação e aumentar a aprovação, aproximando as duas avaliações, como mostra o gráfico abaixo, com base nos levantamentos anteriores da Quaest.

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Essa é a penúltima pesquisa da Quaest antes do segundo turno, no próximo domingo, 25, e ela está registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-08535/2026.

A última pesquisa Quaest será divulgada no próximo sábado, 24, um dia antes da votação.