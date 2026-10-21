A nova pesquisa Quaest sobre a disputa Flávio x Lula a quatro dias do 2º turno
Corrida eleitoral segue acirrada entre o senador de direita e o presidente incumbente, que tenta virar o resultado de 4 de outubro
A disputa eleitoral de segundo turno para o comando do Palácio do Planalto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) segue empatada tecnicamente, segundo pesquisa da Quaest divulgada na manhã desta quarta-feira, 21. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.154 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 20 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
A liderança numérica segue com Flávio Bolsonaro, que tem 45% das intenções de votos, enquanto Lula aparece com 44%. Brancos e nulos são 2%, e os indecisos, 9%.
Estimativa de votos totais
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 44%
- Brancos/Nulos: 2%
- Indecisos: 9%
No levantamento anterior, Flávio Bolsonaro tinha 46%, e Lula aparecia com 44% — brancos e nulos eram 1%, e os indecisos correspondiam a 9% — com empate técnico mantido. O que mostra uma manutenção do petista no mesmo patamar, enquanto o senador de direita teve uma leve oscilação para baixo.
Pesquisa espontânea (sem dizer os nomes dos candidatos)
- Flávio Bolsonaro (PL): 40%
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 40%
- Brancos/Nulos: 6%
- Indecisos: 14%
Chama a atenção nesse quadro o crescimento do número de indecisos, que, no último levantamento era de 7%, tendo dobrado agora. Confira os números do levantamento anterior (de 14 de outubro):
- Flávio Bolsonaro (PL): 43%
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 42%
- Brancos/Nulos: 8%
- Indecisos: 7%
Rejeições
As rejeições dos dois candidatos caíram, com Flávio Bolsonaro se mantendo à frente de Lula neste quesito.
- Flávio Bolsonaro (PL): 52%
- Lula (PT): 47%
No último levantamento, Flávio tinha 54% de rejeição, enquanto Lula tinha 53%.
O governo Lula na visão dos brasileiros
Avaliação
- Positivo: 34%
- Regular: 26%
- Negativo: 38%
- Não soube responder: 2%
Aprovação
- Aprovação: 46%
- Desaprovação: 47%
- Não soube responder: 7%
O quadro mostra que Lula vem conseguindo reduzir lentamente sua desaprovação e aumentar a aprovação, aproximando as duas avaliações, como mostra o gráfico abaixo, com base nos levantamentos anteriores da Quaest.
Essa é a penúltima pesquisa da Quaest antes do segundo turno, no próximo domingo, 25, e ela está registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-08535/2026.
A última pesquisa Quaest será divulgada no próximo sábado, 24, um dia antes da votação.