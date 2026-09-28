A nova pesquisa Quaest para presidente na semana da eleição
Lula se descolou de Flávio e assumiu liderança no primeiro turno
A nova pesquisa da Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28, mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu a liderança no primeiro turno, saindo do empate técnico com Flávio Bolsonaro (PL) em que estava na rodada anterior, divulgada na semana passada.
O atual presidente foi de 37% a 39% das intenções de voto, enquanto o senador, de 33% a 34%. As movimentações se deram dentro da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos, mas Lula passou a ter vantagem. Os demais candidatos também se mantiveram nos mesmos patamares do último levantamento.
Nos cenários de segundo turno, Lula e Flávio voltaram a empatar numericamente, com 42% da preferência cada.
Veja os números da pesquisa para o 1º turno da eleição para presidente:
- Lula (PT): 39% (eram 37% em 21 de setembro)
- Flávio Bolsonaro (PL): 34% (eram 33%)
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4% (eram 6%)
- Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 4%)
- Renan Santos (Missão): 3% (eram 3%)
- Romeu Zema (Novo): 1% (eram 1%)
- Samara Martins (UP): 0% (eram 1%)
- Clariana Barão (DC): 0% (era 0%)
- Edmilson Costa (PCB): 0% (era 0%)
- Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 0%)
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 0%)
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0% (era 0%)
- Indecisos: 5% (eram 8%)
- Branco/nulo/não vai votar: 10% (eram 7%)
Sobre a pesquisa
A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança é de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-06520/2026.