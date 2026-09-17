A nova pesquisa presidencial no segundo maior colégio eleitoral do país

A nova pesquisa Quaest sobre as eleições de 2026 vai investigar as preferências do eleitorado de Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil. O questionário apresenta cenários para a disputa presidencial, para o governo estadual e para as duas vagas em disputa no Senado, além de medir o conhecimento, o potencial de voto e a rejeição de diferentes candidatos.

O levantamento também aborda a avaliação dos governos federal e estadual, a influência de possíveis apoios políticos e o grau de interesse dos mineiros nas eleições.

Contratada pela TV Globo, a pesquisa terá a coleta entre os dias 19 e 22 de setembro de 2026, com divulgação marcada para o dia 23. O levantamento ouvirá 1.506 entrevistados e terá nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais. O número de registro da pesquisa é BR-07664/2026.

Quais candidatos aparecem na disputa pela Presidência?

Para o primeiro turno da eleição presidencial, a pesquisa apresenta os nomes de Clariana Barao (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

A pesquisa apresenta um cenário de segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT). Os entrevistados deverão indicar em qual dos dois votariam, se escolheriam o voto em branco ou nulo, se não pretendem votar ou se ainda estão indecisos.

Continua após a publicidade

O levantamento também pergunta se a escolha presidencial é definitiva ou se ainda pode mudar até a eleição.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quais candidatos disputam o governo de Minas Gerais?

A pesquisa apresenta dois cenários de primeiro turno para o governo mineiro. Na primeira lista, aparecem Alexandre Kalil (PDT), Ben Mendes (Missão), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel (MDB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Mateus Simões (PSD), Patrus Ananias (PT), Professor Túlio Lopes (PCB) e Rafael Duda (PSTU). No segundo cenário, o nome de Henrique Áreas não aparece.

Continua após a publicidade

A pesquisa apresenta três possibilidades de segundo turno para o governo de Minas Gerais. O primeiro cenário coloca Alexandre Kalil (PDT) e Cleitinho Azevedo (Republicanos) frente a frente. O segundo testa uma disputa entre Cleitinho Azevedo e Mateus Simões (PSD). O terceiro apresenta Cleitinho Azevedo contra Patrus Ananias (PT).

O questionário investiga quem os eleitores acreditam que será apoiado por Flávio Bolsonaro, pelo presidente Lula e pelo ex-governador Romeu Zema na disputa pelo governo de Minas Gerais. A pesquisa também pergunta se, independentemente do voto, o entrevistado considera que Zema merece eleger um sucessor que ele indicar.

Como os mineiros avaliam o governo Mateus Simões?

O levantamento mede a aprovação ou desaprovação do trabalho do governador Mateus Simões. Os entrevistados também deverão classificar a administração como ótima, boa, regular mais positiva, regular mais negativa, ruim ou péssima.

Continua após a publicidade

Outro item procura identificar qual é, na opinião dos eleitores, o problema mais grave enfrentado atualmente pelo estado de Minas Gerais.

Quais nomes aparecem na disputa pelas duas vagas ao Senado?

A pesquisa considera que os eleitores mineiros terão dois votos para o Senado. O questionário apresenta uma lista com Aécio Neves (PSDB), Ana Luiza do MLB (UP), Arcanjo Pimenta (MDB), Áurea Carolina (PSOL), Carlin Moura (Avante), Carlos Viana (PSD), Domingos Sávio (PL), Fidélis Alcântara (UP), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Manoel Carvalho (MDB), Marcelo Aro (PP), Marco Antônio Superman (Novo), Marília Campos (PT), Tião Pessoa (PCO) e Victória Mello Vic (PSTU).

Antes da apresentação da lista, a pesquisa pergunta espontaneamente se o eleitor já escolheu um nome para a primeira vaga e, em seguida, se já definiu o segundo voto.

Continua após a publicidade

Também são avaliados o conhecimento dos candidatos, o potencial de voto e a rejeição. A pesquisa pergunta ainda se a escolha para senador é definitiva ou se pode mudar até a eleição.

Qual é o grau de interesse dos eleitores nas eleições?

A pesquisa procura medir o interesse dos mineiros nas eleições de 2026. Os entrevistados deverão dizer se estão muito interessados, pouco interessados ou nada interessados no processo eleitoral.

Outro bloco investiga o comportamento de comparecimento às urnas, considerando se o eleitor costuma votar para presidente, se pretende votar neste ano e se já deixou de votar em eleições anteriores.

Continua após a publicidade

Além disso, o questionário também apresenta cinco possibilidades de identificação política: lulista; eleitor que se identifica mais com as ideias da esquerda, mas não se considera lulista; independente; eleitor que se identifica mais com as ideias da direita, mas não se considera bolsonarista; e bolsonarista.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.