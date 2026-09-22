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Política

A nova pesquisa presidencial no segundo maior colégio eleitoral do Nordeste

Levantamento da Real Time Big Data vai testar intenção de voto para a Presidência, cenários de segundo turno, rejeição e avaliação do governo Lula

Por Redação 22 set 2026, 22h02
Lula, de terno escuro e gravata vermelha, fala ao microfone à esquerda. À direita, Bolsonaro, de camisa branca, olha para cima com luz forte no cabelo
Lula e Flávio Bolsonaro (Foto por MAURO PIMENTEL / AFP/AFP)
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Uma nova pesquisa eleitoral vai medir o cenário da disputa pela Presidência da República entre os eleitores de Pernambuco. O levantamento da Real Time Big Data vai testar a intenção de voto em diferentes cenários, além de avaliar a aprovação e a percepção dos pernambucanos sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A divulgação está prevista para 28 de setembro.

O que a pesquisa vai testar na disputa presidencial?

O questionário começa pela intenção de voto espontânea. Os entrevistados serão perguntados em quem votariam para presidente se a eleição fosse realizada naquele momento, sem a apresentação de uma lista de candidatos.

Na sequência, a pesquisa apresenta um cenário estimulado, com nomes de 14 candidatos à Presidência. Entre eles estão Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Rui Costa Pimenta, Zema, Clariana Barão, Edmilson Costa, Escritor Augusto Cury, Hertz Dias, Leonardo Avalanche, Samara, Veterinário Wilson Grassi e Leonardo Avalanche, além das opções de voto nulo ou em branco e não sabe ou não respondeu. O questionário também prevê a randomização da ordem dos nomes apresentados aos entrevistados.

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Como será testado um eventual segundo turno?

A pesquisa também apresenta um cenário de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. Os entrevistados deverão escolher entre os dois nomes, além das opções de voto nulo ou em branco e não sabe ou não respondeu.

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Outro bloco do questionário mede a rejeição aos candidatos. Nesse caso, os entrevistados serão apresentados à mesma relação de nomes utilizada na intenção de voto estimulada e deverão indicar em quem não votariam para presidente.

Como os pernambucanos avaliam o governo Lula?

O levantamento ainda vai medir a aprovação do desempenho de Lula à frente do governo federal. Uma das perguntas separa as respostas entre aprovação, desaprovação e não sabe. Outra pede uma avaliação em cinco categorias: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

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O questionário também coleta informações socioeconômicas dos entrevistados, incluindo renda domiciliar mensal, situação profissional e ocupação, além de escolaridade. A ficha registra ainda idade, sexo, cidade e bairro de residência dos participantes.

Quando a pesquisa será feita?

A coleta está prevista para ocorrer entre 23 e 26 de setembro, com 1.600 entrevistas. O nível de confiança estimado é de 95%, e a margem de erro máxima estimada é de aproximadamente dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02938/2026, em 22 de setembro de 2026.

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