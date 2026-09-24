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Política

A nova pesquisa presidencial no estado onde Lula só perdeu em uma cidade em 2022

Levantamento também medirá a corrida pelo governo e pelo Senado, além de avaliar governos e temas que cercam a eleição de 2026

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 07h00
Lula, com barba grisalha e terno escuro, com as mãos unidas em frente ao peito, e Flávio Bolsonaro, de terno cinza e gravata azul, falando em um microfone
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Tania Rego/Agência Brasil/ANdressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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A nova pesquisa presidencial no estado onde Lula só perdeu em uma cidade em 2022 Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa Quaest vai medir o cenário eleitoral em Pernambuco, estado natal do presidente Lula e onde ele ganhou as eleições de 2022 com 66,93% dos votos do segundo turno, ante 33,07% de Jair Bolsonaro (PL). O petista não venceu em apenas uma cidade do estado, Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste.

A nova rodada, contratada pela Globo, será realizada entre 25 e 28 de setembro, com 1.302 entrevistas, e tem divulgação prevista para 29 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro é BR-08289/2026.

Quem a Quaest testa na disputa pela Presidência?

No cenário de primeiro turno, a pesquisa apresenta aos entrevistados os nomes de Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

Para um eventual segundo turno, o questionário testa um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro. A pesquisa também pergunta se a escolha do eleitor para presidente é definitiva ou se ainda pode mudar.

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O que mostrou a última pesquisa Quaest em Pernambuco?

Na pesquisa anterior, divulgada no dia 23 de setembro, Lula aparecia com 54% das intenções de voto no primeiro turno, contra 21% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury tinha 5%, Renan Santos, 2%, Ronaldo Caiado, 1%, e Zema e demais candidatos apareciam com 0%. Os indecisos eram 10%, enquanto 7% declaravam voto branco, nulo ou que não iriam votar.

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No cenário de segundo turno, Lula tinha 58% e Flávio Bolsonaro, 25%. Branco, nulo ou não iria votar somavam 12%, e os indecisos eram 5%.

O levantamento contratado pela Globo foi registrado no TSE sob o número BR-07818/2026. As 1302 entrevistas foram realizadas entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

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Quem a pesquisa testa para o governo de Pernambuco?

Na disputa pelo governo estadual, o cenário de primeiro turno reúne Guilherme Fonseca (PSTU), Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB), Professora Camila (UP), Raquel Lyra (PSD), Renan (Missão) e Victor Assis (PCO).

Para um eventual segundo turno, a Quaest testa o confronto entre João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD).

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O que mais a pesquisa vai medir?

O questionário também inclui a disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado, além de perguntas sobre conhecimento e potencial de voto dos candidatos ao governo e ao Senado.

A pesquisa mede ainda a aprovação e a avaliação do governo de Raquel Lyra, a opinião sobre sua reeleição, o principal problema enfrentado pelo estado, a aprovação do governo Lula, a expectativa sobre quem vencerá a eleição presidencial, o interesse dos eleitores no pleito e a identificação política dos entrevistados.

Outro bloco pergunta o que provoca mais medo no eleitor: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula.

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