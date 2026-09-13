A nova pesquisa presidencial do Datafolha no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste

Uma nova pesquisa Datafolha vai medir a intenção de voto dos eleitores do Ceará para a Presidência da República, com divulgação prevista para 18 de setembro. O levantamento também vai testar os cenários para o governo estadual e para as duas vagas ao Senado que estarão em disputa nas eleições de 2026.

O que a pesquisa vai testar para presidente?

Na disputa presidencial, o questionário começa com uma pergunta espontânea, na qual o entrevistado declara em quem pretende votar sem receber uma lista de candidatos. Em seguida, o Datafolha apresenta uma relação de nomes para medir a intenção de voto estimulada.

Entre os nomes incluídos no cenário estão Lula, Flávio Bolsonaro, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Ratinho, Romeu Zema, Pablo Marçal, Renan Santos, Samara e outros candidatos. O questionário também prevê as opções de voto em branco, nulo ou nenhum e não sabe.

A pesquisa ainda testa um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nesse cenário, os entrevistados são convidados a escolher entre os dois candidatos ou declarar voto em branco, nulo ou nenhum.

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Como o eleitor avalia o governo Lula?

O levantamento também procura medir a avaliação dos eleitores sobre a administração federal. A pergunta classifica o governo Lula como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

Outra questão pergunta diretamente se o entrevistado aprova ou desaprova o trabalho do presidente. O questionário também investiga, entre os eleitores com 20 anos ou mais, o voto declarado no segundo turno da eleição presidencial de 2022.

O que será medido na disputa pelo governo do Ceará?

No cenário estadual, o Datafolha vai apresentar uma lista de candidatos ao governo do Ceará e perguntar em quem o entrevistado votaria se a eleição fosse realizada naquele momento. Entre os nomes estão Ciro Gomes, Danilo Soares, Delegado Hugo, Elmano de Freitas, Ieri Braga, Serley Leal, Vera Lúcia e Zé Batista.

O questionário também mede a decisão de voto: os entrevistados que escolhem um candidato são questionados se estão totalmente decididos ou se ainda podem mudar de opção.

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Para quem não declara uma preferência, a pesquisa pergunta o motivo da indefinição. Também será medida a rejeição aos candidatos, com a possibilidade de indicar mais de um nome que o eleitor não escolheria de jeito nenhum no primeiro turno.

E como aparece a corrida pelo Senado?

A eleição para o Senado também está no levantamento. Como o Ceará terá duas vagas em disputa, os entrevistados poderão escolher dois nomes em uma pergunta estimulada.

A lista apresentada inclui Alcides Fernandes, Capitão Wagner, Catarina Matos, Cid Gomes, Guilherme Theophilo, Lino Alves, Luizianne, Reginaldo e outros nomes previstos no questionário. A pesquisa registra separadamente a escolha para a primeira e para a segunda vaga.

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O levantamento vai medir a relação do eleitor com o STF?

Além da intenção de voto, o questionário aborda a percepção dos eleitores sobre instituições e temas políticos. Uma das perguntas mede o grau de confiança na Presidência da República, no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, nos partidos políticos, na imprensa, nas grandes empresas brasileiras, no Poder Judiciário e nas Forças Armadas.

O levantamento também pergunta se o entrevistado tomou conhecimento das suspeitas de envolvimento de ministros do STF no caso do Banco Master e qual é sua percepção sobre o tema.

Na sequência, os eleitores são convidados a concordar ou discordar de afirmações sobre o Supremo. Entre elas estão a avaliação de que os ministros da Corte têm poder demais, a importância do tribunal para proteger a democracia no Brasil e a percepção de que as pessoas acreditavam mais no STF no passado.

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Qual a metodologia da pesquisa?

O levantamento é realizado pelo Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda., com 1.204 entrevistas entre 14 e 17 de setembro de 2026. A margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pela Empresa Jornalística O Povo S.A. / Jornal O Povo, com recursos próprios do contratante. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00180/2026, em 12 de setembro de 2026, e tem divulgação prevista para 18 de setembro de 2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade