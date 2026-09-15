A nova pesquisa presidencial AtlasIntel no maior colégio eleitoral do país

A nova pesquisa eleitoral AtlasIntel em São Paulo vai investigar as preferências do eleitor para as eleições de 2026 e medir a percepção sobre os principais nomes da disputa. O levantamento, com divulgação prevista para 21 de setembro, também vai avaliar a aprovação de governos, a confiança em candidatos para diferentes áreas e os principais problemas apontados pela população.

O que a pesquisa vai perguntar sobre a disputa presidencial?

No cenário para presidente, o questionário apresenta uma lista de candidatos e pergunta em quem o entrevistado pretende votar. O levantamento também testa seis possibilidades de segundo turno envolvendo Lula: contra Flávio Bolsonaro, Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury.

A pesquisa ainda procura identificar a percepção do eleitor sobre os nomes que aparecem no cenário presidencial. Entre os políticos avaliados estão Lula, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Marina Silva, Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas, Geraldo Alckmin, Márcio França, Ricardo Nunes, Simone Tebet, Guilherme Derrite, André do Prado, Salles e outros candidatos.

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Como será medida a disputa pelo governo de São Paulo?

Para o governo paulista, o questionário apresenta os nomes de Carlos Machado, Fernando Haddad, Izadora Dias, Policial Edjane, Tarcísio de Freitas, Vera Lúcia e Vivian Mendes, além das opções de voto branco/nulo e “não sei”.

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O levantamento também testa um eventual segundo turno entre Haddad e Tarcísio. Em outra pergunta, os entrevistados são chamados a dizer se Tarcísio merece ou não ser reeleito para mais um mandato.

O que o eleitor pensa sobre Lula, Tarcísio e os prefeitos?

A pesquisa mede a aprovação ou desaprovação do desempenho do presidente Lula, do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito da cidade onde o entrevistado mora.

Em seguida, o questionário utiliza outra escala para avaliar o desempenho desses três governantes, classificando-o como ótimo ou bom, regular, ruim ou péssimo.

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O levantamento também pergunta se o Brasil e São Paulo estão seguindo um bom ou mau caminho.

Em quais áreas o eleitor confia mais em Haddad ou Tarcísio?

Uma das baterias de perguntas coloca Fernando Haddad e Tarcísio frente a frente em dez áreas de governo. O entrevistado deve indicar em quem confia mais para administrar saúde, educação, criminalidade e tráfico de drogas, pobreza e desigualdade social, combate à corrupção, impostos e carga tributária, geração de empregos, transporte público, equilíbrio fiscal e controle de gastos e infraestrutura.

A pesquisa também pergunta quais são os maiores problemas que afetam São Paulo. O entrevistado pode escolher até três opções entre temas como educação, saúde, criminalidade, corrupção, desemprego, infraestrutura, mobilidade, habitação, pobreza e desigualdade social, inflação, meio ambiente, situação financeira do estado, saneamento, burocracia, impostos, violência contra a mulher, violência policial e endividamento das famílias.

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Como será medida a disputa pelas duas vagas ao Senado?

O questionário pergunta em quem o eleitor pretende votar para o Senado e lembra que, em 2026, serão dois votos para o cargo. A primeira escolha inclui 15 nomes, entre eles André do Prado, Ednelson Cesaretti, Geraldo Rufino, Guilherme Derrite, Guto Schiavetto, Maíra de Souza, Márcio Alves, Marina Silva, Petter Maahs, Salles, Simone Tebet, Soninha Francine, Weller Gonçalves e William Teixeira.

Em seguida, o entrevistado é questionado sobre seu segundo voto, sem possibilidade de escolher novamente o mesmo candidato.

Quando a pesquisa será realizada?

A pesquisa é realizada pela AtlasIntel, com 1.800 entrevistas entre 15 e 20 de setembro de 2026. A margem de erro informada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança estimado em 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08437/2026, em 15 de setembro de 2026. A divulgação está prevista para 21 de setembro.

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