A nova pesquisa presidencial AtlasIntel no estado natal de Lula

O estado de Pernambuco, onde nasceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será alvo de uma nova pesquisa eleitoral da AtlasIntel para as eleições de 2026. O levantamento consultará os eleitores sobre a disputa pela Presidência da República, a corrida pelo governo estadual e a eleição para o Senado. O questionário também aborda a avaliação dos governos, a imagem de lideranças políticas, os principais problemas de Pernambuco e a preferência dos eleitores para administrar diferentes áreas da gestão pública.

A pesquisa foi registrada sob o número BR-09256/2026. O período de coleta vai de 15 a 20 de setembro de 2026, com divulgação prevista para 21 de setembro. O levantamento prevê 1.800 entrevistas, com margem de erro de 2,0 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança estimado em 95%.

Quais candidatos aparecem na disputa pela Presidência?

O questionário apresenta 12 nomes para a disputa presidencial. São eles: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo). A lista também inclui as opções voto branco/nulo e não sei.

A pesquisa ainda testa cinco cenários de segundo turno para a Presidência. As simulações colocam Lula contra Flávio Bolsonaro, Escritor Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Zema e Renan Santos.

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Como está organizada a disputa pelo governo de Pernambuco?

Para o governo estadual, o questionário consulta os eleitores sobre oito candidatos: Guilherme Fonseca (PSTU), Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB), Professor Jeremias do Banco (Democrata), Professora Camila (UP), Raquel Lyra (PSD), Renan (Missão) e Victor Assis (PCO).

O levantamento testa um eventual segundo turno entre João Campos e Raquel Lyra. Além da intenção de voto, os entrevistados são questionados se a governadora merece ou não ser reeleita para mais um mandato.

O questionário também testa a disputa para as duas vagas do Senado, com os nomes Carlos Sant’Anna (Novo), Eduardo da Fonte (PP), Gorett Bitu (UP), Humberto Costa (PT), Mailson da Silva Neto (PCO), Mariano Macedo (PSTU), Marília Arraes (PDT), Mendonça Filho (PL), Pastor Gilvan Costa (Democrata), Paulo Rubem Santiago (Rede), Samuel Timoteo (UP) e Túlio Gadêlha (PSD), além das opções voto branco/nulo e não sei.

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Como os eleitores avaliam Lula, Raquel Lyra e os prefeitos?

A pesquisa pergunta se os entrevistados aprovam ou desaprovam o desempenho do presidente Lula, da governadora Raquel Lyra e do prefeito de sua cidade. Em seguida, solicita uma avaliação — ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo — sobre a atuação dos mesmos líderes.

O questionário também pergunta se o Brasil e Pernambuco seguem atualmente um bom ou mau caminho.

Os entrevistados poderão indicar até três problemas que consideram mais relevantes no estado. Entre as opções estão acesso à saúde, qualidade da educação, criminalidade, corrupção, pobreza e desigualdade social, situação financeira do estado, burocracia e ineficiência estatal, saneamento, inflação e preços altos, mobilidade, violência contra a mulher, carga tributária, meio ambiente, desemprego, habitação, infraestrutura e endividamento das famílias.

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Como os eleitores avaliam os políticos?

O levantamento mede a imagem positiva ou negativa de Eduardo da Fonte, Humberto Costa, João Campos, Marília Arraes, Mendonça Filho, Raquel Lyra e Túlio Gadêlha, além de nomes da disputa presidencial, como Escritor Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Lula, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Zema.

Outra pergunta identifica em quais desses políticos o eleitor não votaria de jeito nenhum, permitindo marcar todas as opções consideradas relevantes.

A pesquisa também compara João Campos e Raquel Lyra em diferentes áreas da administração pública. Os entrevistados são convidados a indicar em quem confiam mais para cuidar de saúde, educação, criminalidade e tráfico de drogas, pobreza e desigualdade social, combate à corrupção, impostos, geração de empregos, equilíbrio fiscal, infraestrutura, transporte público, turismo, cultura e eventos.

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O questionário apresenta seis opções de posicionamento ideológico: direita bolsonarista, direita não bolsonarista, centro, esquerda não lulista, esquerda lulista e não tenho posicionamento definido.

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